Covid-19 en Guinée : le Ministère de la Citoyenneté et partenaires offrent des vivres aux imams de Conakry

Le Ministère de la citoyenneté et de l’Unité nationale à travers son partenaire de la fondation El hadj Diériba Diaby pour l’assistance sociale et la paix et d’autres associations vient d’offrir une importante quantité de vivres aux imams et muezzins de Conakry. Ce don vise à soulager la souffrance de ces soldats de Dieu et les personnes vulnérables pendant ce mois de pénitence marquée par la crise sanitaire mondiale que traverse le pays. La remise a eu lieu vendredi 08 mai 2020, à Donka, siège de la ligue islamique.

Il s’agit d’un don composé de plusieurs tonnes de sacs de riz, de bidons d’huile, de sucres et de cartons de thé. Le donateur El hadj Diériba Diaby dit avoir entendu le cri de cœur des serviteurs de Dieu en ces moments difficiles : « comme vous le savez tous, nous sommes des croyants musulmans. En ces moments difficiles, je suis là parmi vous le cœur serré parce que comme vous le savez, nous sommes tous triste à cause de ce qui se passe ici en Guinée et dans le monde. C’est pourquoi l’appelle du secrétaire général des affaires religieuses à mon endroit ne peut pas rester vaine. Alors nous sommes là pour apporter ce petit don comme notre contribution auprès de nos combattants de Dieu, nos soldats de Dieu car les imams travaillent pour Dieu », a déclaré l’ambassadeur de la paix, chevalier de l’ordre national des Léopards.

Remerciant le donateur, le secrétaire général des affaires religieuses, a affirmé que ce geste fait suite à l’appelle lancé par son cabinet aux institutions et aux personnes de bonne volonté : « merci à notre frère en islam d’avoir répondu favorablement à notre appelle lancé récemment aux institutions, associations et personnes de bonnes volonté à venir en aide aux imams et aux personnes vulnérables en cette période critique de coronavirus », s’est réjouit El hadj Aly Jamal Bangoura.

Dans son discours, le ministre de la citoyenneté et de l’unité nationale a rappelé combien de fois le gouvernement du président de la république, Professeur Alpha Condé et de son premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana est conscient du rôle si important que joue les imams dans la société. Mamadou Taran Diallo a aussi insisté sur la pérennisation de telles actions : « nous voici réunis pour une cérémonie appropriée, pendant ce mois de ramadan qui est un mois de partage et de solidarité. Je voudrais vous dire que les imams ne sont pas des mendiants ni des pauvres citoyens, ce sont des serviteurs de Dieu. C’est pourquoi laissez moi vous dire que le gouvernement du président de la république, Professeur Alpha Condé et de son premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana sait ce que sont les rôles et la place des imams dans une société. C’est pourquoi dans notre gouvernement, il y a un poste du secrétariat des affaires religieuses. Je vous ainsi félicité vivement monsieur le secrétaire des affaires religieuses et la fondation El hadj Diériba Diaby. Ces actes de générosité, de dons, de prières et de respect pour les imams ainsi que d’autres, doivent restés des actes permanents. Je sais compter sur vous dans les prières pour que Dieu épargne la Guinée de cette pandémie », a lancé le ministre Taran Diallo.

Pour la circonstance, la priorité a été donnée aux familles des imams et muezzins décédés ou malades, les personnes vulnérables et ou affaiblies sous le poids de l’âge. C’est donc par la remise de ces vivres aux familles des bénéficiaires, que la cérémonie a pris fin.

