Covid-19 en Guinée : ”la prise en charge des patients est gratuite et ne peut avoir lieu que dans les structures agréées” (Ministère de la Santé)

Conakry, le 27 avril 2021 – Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, COVID-19, il est porté à la connaissance de toutes les structures publiques et privées que l’hospitalisation et la prise en charge des patients est gratuite et ne peut avoir lieu que dans les structures agréées à cet effet.

Toute structure non habilitée, hospitalisant ou prenant en charge des patients de COVID19 agit en violation du Décret D/2020/071/PRG/SGG du 30 Mars 2020 portant Etat d’Urgence Sanitaire et en assume toutes les conséquences de droit.

Médecin Colonel Remy Lamah, Ministre de la Santé

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement