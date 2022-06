Covid-19 en Guinée : plus de bavette pour « les personnes complètement vaccinées, sauf… »

Une longue et douloureuse parenthèse est en train de se refermer en Guinée. Dans un communiqué, le ministre de la Santé Dr Mamadou Pethé Diallo a annoncé que vu la baisse de l’indice de positivité de la maladie Covid-19 en Guinée, « le port de bavette n’est plus exigé pour les personnes complètement vaccinées, sauf pour les participants à des regroupements dans un espace clos ainsi que pour les agents de santé et visiteurs à l’intérieur des structures de soins »…

COMMUNIQUE RELATIF A L’ACTUALISATION DES MESURES D’URGENCE SANITAIRE NATIONALE (COVID-19), AVRIL 2022

L’évaluation de la situation épidémiologique de la pandémie de COVID-19 en République de Guinée a permis de constater ce qui suit :

-la baisse de l’indice de positivité passant de 18 0/0 à la semaine 1 à 2,6 0/0 à la semaine 18 de l’année 2022 ;

-la baisse du taux d’occupation des lits dans les Centres de Traitement des Epidémies (CT-Epi) passant de 46 0/0 à la semaine 1 à 10 0/0 à la semaine 18 de 2022 ;

-la baisse du taux d’occupation des lits en réanimation passant de 72 0/0 à la semaine 1 à 0 0/0 à la semaine 18 de 2022 ;

-la baisse des décès hospitaliers passant de 79 cas au cours des 18 premières semaines de 2021 à 16 cas pour la même période en 2022 ;

-la couverture vaccinale complète contre la COVID-19 est de 35,9% chez les sujets âgés de 18 ans et plus et de 17,8 0/0 dans la population générale.

Face à cette situation et après concertation entre le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, le Conseil scientifique et les Partenaires, les mesures d’urgence sanitaire nationale sont révisées comme suit :

1- le port de bavette n’est plus exigé pour les personnes complètement vaccinées, sauf pour les participants à des regroupements dans un espace clos ainsi que pour les agents de santé et visiteurs à l’intérieur des structures de soins ;

2- Les regroupements et les manifestations de masse en plein air sont subordonnés à la mise en place de dispositifs de lavage des mains ;

3- Le contrôle sanitaire dans les points d’entrée reste maintenu ,

4- La réalisation du test RT- PCR pour les passagers se rendant à l’extérieur du pays se fait selon les dispositions en vigueur dans le pays de destination. Pour les voyageurs entrant en Guinée, ce test reste obligatoire pour les personnes partiellement ou non vaccinées et non obligatoire pour celles complètement vaccinées avec l’un des vaccins homologués en Guinée).

Le Président de la République et le Gouvernement comptent sur votre forte mobilisation pour la poursuite de la vaccination en vue d’accélérer le contrôle de la pandémie de la COVID-19 en Guinée.

Les vaccins restent disponibles et gratuits pour la population.

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique compte sur la collaboration de toutes les composantes de notre société pour adhérer aux activités de riposte contre cette pandémie qui reste une priorité de santé publique dans notre pays.

Les Administrateurs territoriaux, les Forces de Défense et de Sécurité, les

Autorités Sanitaires, les Ministères en charge de la Santé, de la Culture, de la

Communication, de l’Action Sociale, des Transports et le Secrétariat Général des Affaires Religieuses sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le respect des présentes mesures.

Les présentes mesures entrent en vigueur à compter de sa date de signature et seront revues en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.