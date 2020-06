Covid-19 en Guinée : un groupe de réflexion fait des propositions au Conseil scientifique

Pour améliorer les mesures prises ou qui sont susceptibles d’être prises par le Conseil scientifique dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, un groupe de réflexion constitué de médecins et d’épidémiologistes guinéens dont Zénab Cissé, a fait part d’une contribution intellectuelle. Lequel groupe de réflexion, prenant en compte plusieurs facteurs pouvant aider à venir à bout de cette maladie a soumis ce document au Conseil scientifique. Dans une sortie sur les Grandes Gueules de Radio Espace fm, le Dr Mamadou Saidou Salah Bah, enseignant-chercheur à la faculté de Médecine de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry et membre de ce groupe de réflexion, a expliqué, jeudi, ce qui a poussé ses collègues et lui à faire cette contribution intellectuelle.

Présentez-nous votre groupe de réflexion ?

Nous sommes un groupe de réflexion, constitué de jeunes spécialistes dans des domaines divers, des médecins, des épidémiologistes. Nous évoluons un peu partout dans le monde. Nous nous sommes sentis concernés et interpellés par cette situation qui prévaut actuellement en Guinée et qui constitue un problème de santé publique majeure avec toutes les conséquences qui en découlent. Donc, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, nous ne sommes pas des militants, mais de façon volontaire et bénévole, nous avons décidé de mettre en synergie nos capacités intellectuelles, des expériences de certains d’entre nous qui ont été au centre de la gestion de cette pandémie dans certains pays. Maintenant, tout en réadaptant ces expériences au contexte guinéen, nous avons tenu à élaborer ce document de proposition et de recommandation et cela, dans le but d’appuyer les propositions qui ont déjà été faites par le conseil scientifique. Donc nous ne sommes pas là pour concurrencer le Conseil scientifique ni l’ANSS (Agence nationale de sécurité sanitaire). Nous avons tout simplement élaboré un document qui va contribuer à l’amélioration de la prise en charge de cette pandémie.

A présent, quelles sont vos propositions ? On dit que vous militez pour une cartographie en temps réel des cas, le calcul de la prévalence et du taux d’incidence de la maladie dans les zones les plus touchées.

Effectivement, il ne faudrait pas que l’effort soit concentré sur Conakry. Il faudra aller au-delà parce que nous serons bientôt dans une phase de déconfinement. Donc si nous ne prenons pas en compte les éléments qui se trouvent à l’intérieur, à la longue, nous risquons d’assister à un pic de la maladie. En fait, ces propositions sont nées d’un constat. Il y a le dysfonctionnement dans le dispositif d’identifications des cas de Covid-19 et ça, ça peut être un facteur de transmission communautaire très rapide. Il y a l’identification d’un indicateur clé de suivi, c’est-à-dire savoir le nombre de lits occupés, le nombre de patients en réanimation et le suivi temporaire des nouveaux cas de guérison et de décès, pour connaître le pic de la pandémie. Donc partant de ce constat, nous sommes venus à quelques propositions, c’est le cas notamment de l’évaluation de nos capacités d’analyse de risque, en passant par le recensement des populations vulnérables… si nous voulons très rapidement sortir de cette pandémie, il faut en tenir compte parce que la morbidité est beaucoup plus importante chez ces personnes qui sont vulnérables. On a aussi la mise en place de ces indicateurs de suivi précis au niveau de ces contacts pouvant mesurer l’efficacité et l’impact des mesures prises. La mobilisation par exemple des moyens de transport, aujourd’hui il n’y a pas une mise à disposition de transport adéquat pour les cas signalés au Covid-19 qui doit se déclarer à leur domicile pour aller à l’hôpital. Donc il faut des moyens de transport adéquat pour ces personnes, sinon nous sommes en train de favoriser un vecteur de propagation très très rapide de la pandémie.

Avec quelle oreille vos propositions ont-elles été reçues auprès de l’ANSS ?

C’est une erreur, le document a été transmis au Conseil scientifique parce que nous estimons que c’est le premier organe habilité à faire des mesures. Là, nous sommes entrés en contact avec l’ANSS, pour leur soumettre le document, nous avons quand même tenu à respecter cet ordre hiérarchique pour ne pas bouleverser cela. Donc nous sommes en mesure de vous dire que la présidente du conseil scientifique a bel et bien reçu le document.

Décryptage : Thierno Sadou Diallo