Covid-19 et Ebola : cérémonies de baptême, mariage et funèbres interdites dans le Grand Conakry et N’Zérékoré

La Guinée hâte les pas contre la Covid-19 et la maladie à virus Ebola .Dans une décision lue jeudi à la télévision nationale, le président Alpha Condé, sur proposition du Comité interministériel de riposte en concertation avec le Conseil scientifique, renforce les mesures sanitaires dans le Grand Conakry (Conakry, Coyah et Dubréka) et la région de N’Zérékoré. Désormais, toutes les activités culturelles et artistiques sont suspendues, interdiction des activités publiques ou privées de regroupement de masse ainsi que les cérémonies de baptême, de mariage, et funèbres, fermeture des lieux de spectacles et des discothèques (boites de nuit)