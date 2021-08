Covid-19/Guinée : 18 décès hospitaliers enregistrés du 29 au 31 juillet (ANSS)

Depuis quelques jours, la Guinée enregistre une recrudescence de cas de contamination et de décès liés au coronavirus. Les statistiques fournies par l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) en font foi.

Du 29 au 31 juillet, ce sont 349 cas de contaminations au coronavirus et 18 cas de décès hospitaliers dont neuf (09) pour la journée du 30 juillet ont été enregistré par l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS).

L’augmentation considérable des cas de contamination et de décès s’expliquerait par la présence en Guinée du variant virulent et létal Delta d’une part, le relâchement de l’application des gestes barrières et probablement la prise en charge dans les centres de traitement épidémiologique d’autres parts.

Selon les dernières statistiques fournies par l’ANSS, la Guinée compte à la date du 31 juillet, un cumul de 25 914 de cas confirmés au Covid-19, un cumul de 24 327 de cas guéris et 232 cas de décès hospitaliers enregistrés depuis l’apparition du nouveau coronavirus en Guinée, en mars 2020.

Selon l’ANSS, 561 121 personnes ont reçu une première dose de vaccins contre 338 136 qui ont reçu les deux doses de vaccins.

Sadjo Bah