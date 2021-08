Covid-19 /Guinée: « 50% des fonctionnaires qui ont refusé notre campagne de vaccination se sont retrouvés au CT- épi de Gbessia » (Dr Sakoba Keïta)

A l’occasion d’une conférence de presse tenue dans les locaux de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), ce Mercredi 4 Août, Docteur Sakoba Keïta a révélé que des fonctionnaires qui ont refusé de se faire vacciner ont fini par se retrouver au centre de traitement épidémiologique (CT- épi) de Gbessia.

Selon le directeur général de l’ANSS, 50% de ces fonctionnaires ont été infecté et d’autres ont même perdu la vie.

« J’ai le regret de vous informer que, dans les départements ministériels, la plus part des fonctionnaires qui ont refusé notre campagne de vaccination, les 50% se sont retrouvés à Gbessia, on a même perdu certains d’entres eux, pour refus de la campagne de vaccination » a révélé Docteur Sakoba Keïta.

Le directeur général de l’ANSS estime que le refus de la campagne de vaccination est dû au manque de transmission du bon message par l’ANSS et la presse : « Moi je dis que si il y a eu refus, c’est parce que l’ANSS et la presse n’ont pas su donner le bon message. Parce que il y a aucun être sur terre qui n’a pas peur de la mort », a-t-il regretté.

Le directeur général de l’ANSS a profité de l’occasion pour inviter la presse à mieux communiquer sur la campagne de vaccination.

« Donc je vous demande de mieux communiquer, pour que ce qui n’ont pas compris que le vaccin là, va non seulement les protéger mais aussi protéger leur entourage. Je connais des fonctionnaires qui ont refusé le vaccin dans leurs départements et se sont infectés, infecter leurs épouses, leurs enfants et même la bonne »

Pour finir, Dr Sakoba Keïta d’alerter sur les décès communautaires : « Aujourd’hui la croix rouge m’a dit, parmi les décès communautaires, 45% sont de COVID-19 et ceux là n’arrivent même pas aux centres de traitement épidémiologique. On va continuer de se taire et laisser nos parents être envahis »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08