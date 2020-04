Covid-19 : Hadja Fatou Sikhé, directrice de l’hôpital Donka dit avoir été testée positive

Elle a fait l’annonce sur son compte Facebook. Hadja Fatou Sikhé Camara, directeur général du CHU de Donka a été testée positive au Coronavirus ce dimanche.

“Chers tous et toutes,

Le résultat de la reprise de mon test au COVID19 a été confirmé positif par l’ANSS ce dimanche 26 Avril 2020.

La procédure de prise en charge est déjà en cours et je me soumets entièrement avec foi et courage à toutes les étapes du protocole de prise en charge.

Que Dieu protège tous les professionnels de santé en première ligne de la riposte au COVID19 et que Dieu guérisse tous nos malades”, a-t-elle écrit.

Il faut noter que c’est la deuxième personnalité du secteur de la santé qui vient de contracter cette maladie après le Directeur Général de l’ANSS, Dr Sakoba Keita.

Depuis le début de la pandémie du Coronavirus, la Guinée enregistre 1094 cas positifs dont 225 guéris et 7 décès depuis l’apparition de la maladie dans le pays le 12 mars dernier.

