Covid-19. Kankan : quand le RPG Arc-en-ciel ignore sciemment les mesures barrières

Alors que la crainte grandit au niveau de l’agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) à cause du relâchement total du respect des mesures barrières tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays, à Kankan, le parti au pouvoir et ses militants, ont carrément foulé au sol ces mesures. Les uns et les autres dans un mouvement effréné de soutien à la candidature du Chef de l’Etat, ne portent pas de masque, ne respectent pas la distanciation sociale ni le lavage des mains. Ils paradent à travers à ville de la Cité de Cheick Fantamady Chérif.

Bien que les regroupements dépassant cent personnes sont interdits, on assiste à des foules de militants du RPG Arc-en-ciel venus de différents horizons de Kankan pour manifester leur soutien au Président de la République Pr Alpha Condé, pour un éventuel 3ème mandat. Cela se passe au vu et su des autorités administratives de la ville qui semblent ne pas se préoccuper de la pandémie de Covid-19.

Bien que la Haute-Guinée soit l’une des zones considérées comme l’épicentre de la pandémie de Covid-19 en Guinée, le parti au pouvoir à Kankan ne s’empêche point d’organiser des mouvements de soutien d’envergure.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan