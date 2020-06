Covid-19. Kindia : dix personnes sorties guéries dont trois journalistes

‘’La COVID-19 peut ne pas être une pandémie mortelle’’, c’est le message qu’a lancé ce mardi 9 juin 2020 un journaliste de Kindia guéri de cette maladie. Ils sont 3 confrères plus 7 autres personnes à regagner leurs familles respectives dans la ville de Manga Kindi Camara.

Fraîchement sorti du CREMS de Pastoria, l’un des journalistes qui a préféré garder l’anonymat s’est exprimé en ces termes :

« La COVID19 peut ne pas être une pandémie mortelle mais si seulement si les gens viennent à l’hôpital à temps connaître leur statut. Dieu merci aujourd’hui nous sortons guéris de COVID-19. Cette victoire contre ce virus est due à notre acceptation de collaborer avec les agents de santé en allant nous faire dépister volontairement. Le CREMS est un centre de référence dans la sous-région dû au dynamisme de son personnel. Il y’a les malades du COVID-19 qui sont venus à Pastoria fatigués, totalement désespérés mais tous ces gens sont aujourd’hui dans leurs foyers respectifs avec une santé de fer. Je le réitère encore que le personnel du CREMS de Pastoria à Kindia est efficace et prêt à sauver des vies ainsi qu’à éradiquer cette pandémie mais cela ne peut être possible que si nous acceptons de coopérer avec eux. »

Poursuivant son intervention, ce journaliste demande aux citoyens de croire à l’existence de cette pandémie.

« Les Guinéens doivent croire à l’existence de ce virus chez nous. Et pour le vaincre est d’aller se faire dépister tout en respectant les mesures barrières. Sans le respect de ces mesures, on ne pourra nullement finir avec cette pandémie. Nous sommes venus au CREMS de Pastoria positifs. Nous sortons aujourd’hui guéris. Une fierté pour tous les médecins qui travaillent au CREMS de Kindia. Que les gens cessent de mystifier cette pandémie et minimiser nos personnels de santé car ils sont vraiment là pour nous sauver pas pour nous tuer comme le racontent certaines bouches sataniques. Mes frères et sœurs guinéens croyez à l’existence du COVID-19. Allez vous faire dépister car ça y va dans l’intérêt de tout le monde. Après des jours au CREMS malade du COVID-19, nous journalistes et 5 autres personnes guéries rentrons chez nous haut la main après avoir vaincu la COVID-19. Certains de nos confrères s’y trouvent encore pour la suite de leur séjour mais je suis vraiment convaincu qu’ils vont bientôt nous retrouver en famille grâce à l’expertise du personnel du CREMS de Pastoria », a ajouté notre interlocuteur très content da sa sortie.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

