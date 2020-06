Covid-19 : la BICIGUI apporte son soutien au dispensaire Saint Gabriel de Matoto

La banque internationale pour le commerce et l’industrie de Guinée (BICIGUI) a offert ce jeudi 4 juin 2020, un important lot de produits pharmaceutiques au dispensaire Saint Gabriel sis à Matoto. Ce don d’une valeur de 100 millions de francs guinéens, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les effets collatéraux de la pandémie de Covid-19 qui bouleverse actuellement le monde entier.

En cette période de Covid-19, plusieurs pathologies, qui font plus de victimes, sont reléguées au second plan par les autorités politiques, c’est pourquoi la BICIGUI a décidé de faire ce don à cette structure sanitaire à vocation sociale, humanitaire.

Pour le responsable des questions sociales et environnementales à la BICIGUI, ce don est un engagement dans le cadre de la responsabilité sociétale de sa banque.

« Ce don de médicaments qui est un engagement dans le cadre de notre responsabilité sociétale vient à point nommé au moment où en plus de la rareté des dons, nous constatons une réticente des femmes å venir vers les structures sanitaires pour le suivi de leur grossesse. C’est l’occasion donc d’inviter nos mamans, sœurs et épouses à privilégier leur santé ainsi que celui de leurs enfants en prenant attache avec leurs médecins. Aussi, attirer l’attention de tous par rapport au risque que pourrait engendrer la négligence de la prise en charge des autres maladies au profit du Covid. Permettez-moi aussi, de vous remercier et vous encourager pour votre engagement dans cette cause noble, car nous sommes convaincus que le développement de notre pays passera inéluctablement par l’émancipation et l’autonomisation de la femme. Et pour cela, elle doit bénéficier d’une bonne éducation dans un corps et un esprit saints et bien sûr être à l’abri de toutes les violences qui, aujourd’hui devraient être une préoccupation de tous », a indiqué clairement Mamadou Sanou Diallo.

Le directeur du dispensaire qui a tenu à remercier le donateur, explique que ce don vient à point nommé. Pour Paul Edouard Bioche, ce don permettra à sa structure de lutter contre certaines pathologies comme le paludisme, la rougeole…

« Ce don est extrêmement généreux, la situation n’est pas évidente pour tout le monde à cause de la Covid-19 qui attire toutes les attentions. Si la BICIGUI nous vient en aide, malgré qu’on ne s’occupe pas de cette pandémie, ça veut dire qu’il y a d’autres maladies qui continuent d’agir ici en Guinée. Le paludisme va revenir, la rougeole est encore présente, donc il est important de recevoir ce don de médicaments d’antibiotiques, de paracétamol. Notre engagement est d’offrir des soins de qualité aux plus pauvres, donc sans une aide comme celle de la BICIGUI, notre travail serait beaucoup plus difficile. Donc nous remercions la BICIGUI qui nous apporte un soutien au bon moment », s’est-il félicité.

En procédant à la remise de ce don, la BICIGUI apporte ainsi, une aide aux mères et aux enfants car la vocation première du dispensaire Saint Gabriel est d’offrir des soins aux plus pauvres, particulièrement aux mères et aux enfants.

Thierno Sadou Diallo

