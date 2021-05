Covid-19 : la Chine offre 100.000 doses de vaccin à l’armée guinéenne

Pour témoigner de son soutien à la Guinée dans la lutte contre la Covid-19, l’armée chinoise a offert ce jour dimanche 30 mai 2021, 100.000 doses de vaccins Sinopharm à l’armée guinéenne. Une offre gratuite qui fait suite à une sollicitation du ministre d’Etat guinéen de la défense à son homologue chinois.

La cérémonie de remise a eu lieu sur le tarmac de l’aéroport international de Conakry-Gbessia.

Selon Huang Wei l’ambassadeur chinois en Guinée qui a procédé à la remise de cet important lot de vaccins, cet acte de solidarité est indispensable pour aider la Guinée à bien lutter contre la Covid-19.

« Depuis l’apparition de la Covid-19, la Guinée a fait beaucoup d’efforts pour endiguer la propagation de ce virus. La Chine a été le premier pays à fournir des vaccins à la Guinée. Cette année la Guinée a bénéficié déjà de deux lots de vaccins offerts par Chine. En raison du déficit d’approvisionnement, il est peu probable d’étendre considérablement le déploiement de vaccins sur toute l’étendue du territoire guinéen. En partageant le souci de la Guinée et sur la demande de l’armée guinéenne, l’armée chinoise offre aujourd’hui des vaccins à l’armée guinéenne, parce que jusqu’à présent on peut dire que le vaccin est l’arme la plus efficace contre la Covid-19. Alors pour aider la Guinée a bien lutter contre cett maladie, un acte de solidarité est indispensable. La Chine et la Guinée sont de bons frères, de bons amis et de bons partenaires. La Chine reste toujours aux côtés de la Guinée et va continuer à renforcer davantage la coopération anti-epidemique avec la Guinée pour mettre un terme à cette pandémie”, dit-il.



Remerciant le gouvernement et l’armée chinoise pour cette grande marque de solidarité, le ministre de la défense Dr Mohamed Diané n’a pas manqué de rassurer que ces 100 doses seront utilisées pour freiner la propagation de la Covid-19 en Guinée.

« Je voudrais profiter pour au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République le Professeur Alpha Condé, le Chef des Armées, pour remercier très sincèrement le peuple chinois, son frère et ami, Son Excellence Xi Jinping pour cette grande marque de solidarité en offrant de façon gratuite à l’armée guinéenne 100.000 vaccins dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Nous ne sommes pas du tout surpris aussi parce que depuis l’accession de notre pays à l’indépendance, la Chine a été toujours présente aux côtés de la Guinée dans toutes les situations, que ce soit des situations difficiles ou des situations heureuses. Donc ça c’est une démonstration éloquente de l’excellence des relations d’amitié qui existe entre nos deux peuples depuis l’accession de notre pays à l’indépendance. Je voudrais aussi profiter de l’occasion pour vous demander de transmettre à mon collègue Wei Fenghe le ministre de la défense nationale toutes ma reconnaissance pour avoir accédé très rapidement à notre requête en accélérant le processus de don de ces 100.000 vaccins. Nous vous rassurons que ces 100.000 vaccins seront utilisées pour accélérer le processus de la lutte contre cette pandémie au niveau de la Guinée », a-t-il promis.

Pour le Colonel Dr Ibrahima Khalil Touré, Directeur Général des Services de Santé des Armées, « un des moyens pour faire face au virus de la Covid-19 et qui constitue pour nous tous une véritable source d’espoir c’est le vaccin. La stratégie vaccinale donc occupe un rang et une place importante dans la risposte contre la pandémie. C’est pour ois dire combien ma joie est immense en ma qualité de Directeur Général des Services de Santé des Armées grâce à Monsieur le Président de la République, le Commandant en Chef des Forces Armées guinéennes, d’avoir pensé à l’armée, aux militaires et à leurs familles pour avoir cette quantité importante de vaccins. Et les semaines à venir nous allons mettre en place un calendrier pour la mise en œuvre de cette stratégie vaccinale», a-t-il déclaré.

Rappelons que ces 100.000 doses de vaccins ne sont pas le premier don de la République Populaire de Chine à la Guinée.

Maciré Camara