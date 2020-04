Covid-19 : la CNSS participe à ‘’l’effort de guerre’’ en ouvrant son hôpital de Gbessia

La direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale-CNSS, s’est inscrite en première ligne du front dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 en Guinée. Pour ce faire, elle multiplie les humanitaires pour soutenir les efforts du gouvernement dans la riposte contre ce fléau mondiale.

Tout est parti du constat alarmant relatif à la saturation du centre de traitement de Donka. La direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, a alors mis les bouchées doubles pour rendre opérationnel son hôpital de Gbessia. Ce, dans l’optique de combler le déficit de prise en charge des personnes affectées par le coronavirus. Cet hôpital de référence international en cours de finition est d’une grande capacité médicale. Et vu la situation exceptionnelle que vit la Guinée avec la pandémie, la CNSS, sur recommandation du Président de la République Pr Alpha Condé, apporte ainsi le soutien nécessaire à l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS).

Il faut dire que pour apporter les derniers réglages au niveau de l’hôpital pour son opéralisation effective, le directeur général de la CNSS Malick Sankhon, a pour la circonstance, relégué presque tout au second plan pour se consacrer à la supervision des travaux. Et dire qu’à date, ce sont quelques 100 lits qui sont livrés pour la prise en charge médicale des malades dans les meilleures conditions d’hospitalisation. Cette autre contribution de la Caisse nationale de sécurité sociale vient s’ajouter à bien d’autres, notamment (campagnes de sensibilisations et distribution de Kits sanitaires) dans la riposte nationale contre le Coronavirus.

En somme, loin de la politique politicienne, ces actions de Malick Sankhon, qui concourent au sauvetage des vies de ses compatriotes sont louables. Et l’histoire retiendra que la Caisse nationale de sécurité sociale, sous le leadership et la clairvoyance du Directeur général, Malick Sankhon aura existé, participé et participe au bien-être du peuple de Guinée.

Baïla Bah