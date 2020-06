Covid-19 : la direction générale du Centre national des sciences halieutiques de Boussoura protège ses travailleurs

Dans le but de protéger et de sécuriser ses travailleurs contre la maladie à Coronavirus, la direction générale du centre national des sciences halieutiques de Boussoura (CNSHB) a procédé ce vendredi 05 juin 2020 à la pulvérisation de l’ensemble du bâtiment dudit centre.

Le Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura situé à côté du port de Boussoura dans la commune de Matam a pour mission la production des connaissances sur le secteur de la pêche, de l’aquaculture et de l’économie maritime. Le tout devant concourir à la prise de décision en matière de développement durable des ressources halieutiques en Guinée.

Selon le directeur général dudit centre, Dr. Bamy Lamine Idrissa, l’activité du jour s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid19 : « Depuis le début de l’apparition du virus dans le pays, on s’est inscrit dans la logique du gouvernement de la République de Guinée pour des mesures sanitaires mises en place. On a installé des kits sanitaires dans tout le centre, le lavage des mains est suivi et respecté. Au-delà, nous avons fourni tous les travailleurs en kits sanitaires. Quand ils ont demandé aussi de réduire le personnel pour maintenir un service minimum, la direction générale a fait le minimum de ce qu’elle pouvait pour accompagner ses employeurs-là qui ont été mis en congé technique. »

Donc, a-t-il poursuivi : « Aujourd’hui nous avons décidé de pulvériser tous les 24 bureaux et alentours de notre centre pour qu’après le confinement, les travailleurs puissent travailler dans la sécurité. Donc c’est pour avoir une assurance lors de la reprise. Parce qu’actuellement c’est le service minium de 5 personnes ».

Par ailleurs, le CNSHB créé en 1985, et son Directeur général qui entend s’inscrire dans les idéaux du gouvernement guinéen a rappelé que sa lutte contre le Covid-19 s’étend au-delà de son centre.

« On a trouvé encore des kits pour le voisinage. Nous avons offert des kits sanitaires au port de Boussoura ici, à la police, à la gendarmerie, à la douane, et à la mosquée qui sont à côté. Mais aussi à quelques personnes du quartier, y compris les vendeuses de riz qui sont à côté. » a-t-il précisé.

Il faut rappeler aussi que pendant le Ramadan, le Directeur général du Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura-CNSHB, Dr Bamy Lamine Idrissa a offert des sacs de riz, des sacs de sucre et des bidons d’huile à ses 167 travailleurs.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22