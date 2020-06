Covid-19 : la frontière guinéo-malienne est-elle réellement fermée ? (Constat)

Faut-il rappeler que la Guinée avait décidé de fermer ses frontières terrestres, aériennes et maritimes depuis le 21 mars dernier pour contenir la propagation du coronavirus en Guinée. A cette époque le pays était au stade 1 de la maladie de COVID-19 avec deux cas testés positifs et isolés au centre de traitement et de prise en charge de Nongo (Conakry) et de nombreux contacts en observation clinique. Mais, aujourd’hui le pays compte plus quatre mille cas et une vingtaine de décès.

Notre constat aujourd’hui sur la gare routière de Guinée au Mali est que les frontières ne semblent pas fermées. La preuve, à la veille de la fête de Ramadan, un grave accident s’est produit sur la route Mali – Guinée faisant 25 morts dont 23 Guinéens, tous des commerçants.

Aujourd’hui, selon notre investigation à la gare routière, un chauffeur sous l’anonymat nous explique : « Oui, on dit que les frontières sont fermées, mais depuis l’annonce jusqu’à aujourd’hui, nous, on voyage, ce n’est pas facile quand même. Si on est chargé en Guinée, arrivé à Siguiri, on transmet tous nos bagages dans un camion. Les hommes, arrivés à la frontière, les gens passent à pied pour nous rejoindre au barrage malien. En réalité c’est du côté guinéen qui est difficile, sinon le Mali n’a pas fermé ses frontières avec la Guinée. »

Selon l’acte officiel du gouvernement, “les mouvements des personnes vers ou en provenance des pays touchés sont suspendus, y compris les missions officielles”.

Mais ces mesures ne sont pas respectées par les douaniers guinéens à Kourémalé.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)