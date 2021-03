Covid-19. La Guinée administre le vaccin chinois : “je n’ai eu aucun signe”, dit le 1er vacciné

La Guinée a lancé vendredi, 5 mars une vaste campagne de vaccination contre la pandémie de Covid-19. La cérémonie a eu lieu au CTE de Gbessia, à Conakry. Médecins, mais aussi des journalistes se bousculent pour prendre le vaccin chinois sinopharm.

Le premier guinéen à prendre ce vaccin, le docteur, Mohammed Fanta Condé, administrateur du CTE de Gbessia, a indiqué que pour l’instant qu’il n’a pas eu d’effets secondaires.

« Je remercie le Ministère de la santé, le Directeur Général de l’ANSS de nous avoir donné cette immense opportunité, pour que notre centre soit le centre pilote, pour le lancement de la vaccination de COVID-19 en République de Guinée. C’est une joie aussi pour moi d’avoir été élu le premier patient zéro du vaccin Sinopharm, pour prouver au monde entier et à la population guinéenne que c’est une chance d’avoir ce vaccin et montrer aussi à la population guinéenne qui si nous les médecins sommes en première ligne de ce combat, si nous acceptons de prendre le vaccin, c’est pour se protéger nous-mêmes et dire à la population de ne pas avoir peur et de continuer de prendre le vaccin », dit Dr Fanta Condé

« J’avoue que j’ai pris le vaccin, je suis vraiment content, je me suis reposé un moment, je n’ai eu aucun signe, je n’ai pas eu de symptômes ni de céphalées, aucun symptôme. Donc c’est pour rassurer que le vaccin il est vraiment efficace, il est bien et ça n’a pas d’effet pour le moment sur ma personne », a-t-il confié.

Mamadou Yaya Barry