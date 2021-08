Covid-19: la Guinée et les Etats-Unis signent des accords de subvention d’une valeur de 2,7 millions $

Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 dans le pays, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Coopération internationale et de l’Intégration africaine, a signé à Conakry ce vendredi 27 août avec l’ambassade des Etats-Unis en Guinée l’amendement des accords de subvention qui prévoit un montant supplémentaire de 2, 7 millions de dollars, soit près de 27 milliards de francs guinéens.

Cette assistance dédiée à l’achat des vaccins pour la Guinée est une initiative du département américain, à travers USAID.

« Ces fonds provenant de l’historique loi sur le plan de sauvetage américain– the Americain Rescue Plan– de mars 2021, s’appuient sur une assistance initiale de 3,8 millions de dollars pour la riposte au Covid-19 déjà fournie par l’ USAID à la Guinée depuis le début de la pandémie il y a plus d’un an », a déclaré le chargé des affaires par intérim de l’ambassade des Etats-Unis en Guinée, Steven Koutsis.

Et d’ajouter que cette assistance supplémentaire soutiendra le déploiement en Guinée des vaccins contre le Covid-19, y compris l’engagement des communautés et des médias pour sensibiliser le public sur les avantages de la vaccination.

Une partie de ces fonds soutiendra également, a-t-il expliqué, « le service aérien humanitaire des Nations unies, ou UNHAS, exploité par le Programme alimentaire mondial qui fournira un service aérien de Conakry aux régions permettant ainsi des expéditions de vaccins et autres fournitures pour atteindre tous les coins de la Guinée ». Précisant que cette assistance renforcera la protection du personnel de santé grâce à la formation et à la fourniture des produits, y compris les équipements de protection individuelle.

Au nom du gouvernement guinéen, le ministre de la Coopération internationale et de l’Intégration africaine, Amadou Thierno Diallo, a rappelé que ce geste du gouvernement américain envers la Guinée n’est pas nouveau.

« Ce n’est pas nouveau. Les Etats-Unis supportent la Guinée dans ses efforts de développement depuis des années. Donc l’argent qui sera mis à la disposition de la Guinée s’ajoutera à un montant qui avait déjà décaissé. Ce qui fait que la Guinée recevra plus de 6 millions de dollars de la part du gouvernement guinéen pour appuyer les efforts déployés par le gouvernement guinéen pour lutter contre le Covid-19 », a dit le ministre Amadou Thierno Diallo.

Elisa Camara