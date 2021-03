Covid-19 : la Guinée réceptionne 10 000 doses de vaccin russe SputnikV

Après le premier lot de 200 000 vaccins contre le COVID-19 Sinopharm offerts par la Chine, la République de Guinée vient de réceptionner dans la soirée de ce samedi 6 mars 2021, aux environs de 21h 30, via le vol régulier de Air France, un autre lot de 10 000 doses de vaccin Russe Sputnik V, commandé depuis la Russie et payés au frais de l’État guinéen. C’est une première tranche d’un achat de 300 000 doses.

L’Ambassadeur de la Russie VADIM Razumovskiy qui était à l’aéroport pour remettre officiellement le Vaccin à la Guinée, a rassuré que le reste de la livraison arrivera à la date indiquée.

« J’ai l’honneur Dr. de remettre ces 10 mille vaccins au Ministre des transports et qui va ensuite remettre au Président de la République…C’est la première tranche, il reste d’autres beaucoup plus importants qui vont arriver dans les meilleurs délais », Rassure M. Razumovskiy

Très heureux de recevoir ce vaccin, le ministre des transports, Mohammed Kéita, présent à l’aéroport, a, au nom du chef de l’État remercié une fois encore le Président Russe Vladmir Poutine.

« Ce vaccin Sputnik V que nous venons de recevoir ce soir de fabrication russe, est un vaccin de qualité. Ça permis déjà au chef de l’État et plusieurs autres responsabilités de notre pays de se faire vacciner. Au-delà de sa qualité, c’est un symbole ; symbole de l’amitié qui existe heureusement entre la Russie et la Guinée. Symbole qui s’est aussi manifesté au moment où nous avons été frappés par la maladie Ebola, aujourd’hui encore c’est Coronavirus. Ils sont encore à côté de nous », après son message, il a remis immédiatement le vaccin au DG de l’ANSS.

Le Directeur de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) Dr Sakoba Kéita trouve cette livraison très réconfortante.

« Vous comprendrez que je suis encore très content. Ça me fait encore 10 000 personnes de plus qu’on peut vacciner. C’est la première dotation de Vaccin Sputnik V, disons d’ailleurs la 2ème parce que les 55 premières doses, on avait déjà vacciné certaines de nos sommités, qui ont reçu ce vaccin. Donc la 3ème qui va faire près 190 000 personnes, cela va venir entre le 20 et 25, disons beaucoup de Guinéens vont connaître la capacité de ce produit et qui va, sans doute éviter à beaucoup de nos compatriotes ce Coronavirus », a-t-il conclu.

