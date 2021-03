Covid-19 : la Guinée réceptionne 200 mille vaccins chinois

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Coronavirus, la République de Guinée, a reçu mardi, 4 mars, une cargaison de vaccins offerte par le gouvernement chinois, composée de 200 mille vaccins et de 201 mille 600 seringues.

La remise officielle des ces vaccins a eu lieu dans l’enceinte de l’aéroport international de Conakry-Gbessia, en présence de l’ambassadeur de la Chine, du ministre des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Étranger, du ministre de la Santé Colonel Rémy Lama et du directeur de l’ANSS Dr Sakoba Keïta.

Prenant la parole, l’Ambassadeur de la Chine en Guinée d’indiquer : « comme tout le monde, je sais le COVID-19 sévit dans le monde entier et la seule arme efficace pour enrayer cette pandémie c’est le vaccin. Mais en raison des insuffisances des capacités de production et le prix très élevé difficile pour les pays en développement pour avoir accès aux vaccins qui sont très demandé pour ces pays à se procurer le vaccin, la Chine a promis de faire de ses vaccins des biens publics pour qu’ils soient accessibles aux pays en développement ».

Et d’ajouter : « en partageant la préoccupation du public guinéen, la Chine a fait tout son effort pour faire de la Guinée l’un des premiers pays à bénéficier du vaccin chinois, pour que la Guinée puisse vacciner le plutôt possible…La Chine va continuer sa coopération avec la Guinée pour mettre fin à cette pandémie ».

De son côté, le ministre des Affaires Étrangères et de Guinéens de l’Étranger, Ibrahima Khalil Kaba a indiqué que suite à « une requête du président de la République le professeur Alpha Condé, qui a adressé le 21 janvier 2021, à son homologue chinois Xi Jinping, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 en approvisionnement en vaccin, a été adressée à la République populaire de Chine. Et le 12 février dernier, le président de la Chine Xi Jinping a envoyé une requête favorable et aujourd’hui nous avons 200 milles doses de vaccins sinopharm et 201 milles 600 seringues qui l’accompagnent. Je crois que ça, c’est le symbole de l’attachement du chef de l’État à la protection de la population guinéenne au premier rang duquel nous saluons les hommes et les femmes qui sont en première ligne dans la lutte contre cette double épidémie qui frappe notre pays aujourd’hui ».

« Nous sommes victimes de cette pandémie au même titre que tout le monde, nous savons qu’il y a les campagnes dans les pays plus riches que le nôtre, mais soyez rassurés que le gouvernement guinéen est en train de travailler sur tous les fronts. Qu’il s’agisse Covax, qu’il s’agisse du vaccin Sputnik V, qu’il s’agisse du sinopharm ou du sinovac, nous ne laissons aucune voie sans explorer la possibilité que le peuple guinéen ait accès à ces vaccins pour soigner nos citoyens, contre l’une des épidémies qui nous frappent », dit le ministre.

Mamadou Yaya Barry