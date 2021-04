Covid-19 : la MAOG entame son projet de sensibilisation des personnes vulnérables

La Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG), en collaboration avec l’UNICEF et l’ANSS, a procédé ce jeudi 8 avril 2021 au lancement de son projet de sensibilisation des personnes vulnérables contre la Covid-19. Un projet qui vise à renforcer la communication et la mobilisation sociale afin de rompre la chaîne de contamination par le respect des mesures barrières (le lavage systématique des mains, le port et l’utilisation des masques, la distanciation sociale au moins à un mètre) et surtout la vaccination des personnes vulnérables contre la covid-19.

Il s’agit d’une session de mise à niveau de 307 ambassadeurs communautaires qui ont été répertoriés pour accompagner le projet. Selon Alpha Bayo, ce projet en termes de politique visera à appuyer les objectifs gouvernementaux de riposte contre la covid-19

« Il s’agira donc de renforcer la surveillance tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays, en particulier les 34 postes frontaliers jugés les plus sensibles. La Maison des Associations et ONG de Guinée, à travers ses ambassadeurs communautaires, a identifié au total 1.159 zones d’intervention dans les cinq communes de Conakry, réparties comme suit : marchés (42), gares routières (10), arrêts de bus, taxi et mototaxis (261) et les zones de grande affluence (846). Cette activité de session de mise à niveau concernera les ambassadeurs des cinq communes de Conakry », a expliqué le coordinateur du projet.

Moïse Tounkara, représentant de l’UNICEF, a salué l’engagement de la jeunesse dans ce projet

« Dans cette initiative, nous voyons un engagement de la jeunesse, force vive, active. Et un autre fait m’a marqué, c’est la pleine participation des jeunes. Cela démontre que l’engagement des jeunes est soutenu par l’intégration de la dimension du genre dans la conduite de ce projet. Au nom du représentant de l’UNICEF, Pierre N’Gom, nous vous exhortons à vous investir pleinement au sein de vos communautés, que vous connaissez mieux et dont vous partagez le quotidien, à échanger avec elles, à mieux les informer sur les mesures édictées », dira-t-il.

Pour le maire de la commune de Matoto, cette session de mise à niveau est un ouf de soulagement. « Pour nous, c’est un grand ouf de soulagement. Donc je profite de cette occasion pour interpeller les populations sur le fait de croire d’abord en cette maladie et connaître les dangers de cette maladie, parce que tant que cette maladie sévit dans le pays ça a un impact économique et social car nous allons perdre nos illustres comme ça fait une année. Et économiquement ça va freiner tous les développements sociaux de base. Et quand on parle de développement à la base, ça ne concerne que la communauté. Donc, c’est nous les citoyens qui devons nous lever pour que chacun soit un acteur de sensibilisation afin que les mesures soient drastiquement respectées », a déclaré Mamadouba Tos Camara.

La présente session de mise à niveau ne concernant que la commune de Matoto, Lansana Diawara affirme que le projet s’étendra dans les prochaines semaines aux autres communes de Conakry et même à celles de l’intérieur du pays.

Maciré Camara/ Christine Finda Kamano

628 112 098 / 622 716 906