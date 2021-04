Covid-19 : la MAOG poursuit sa sensibilisation dans les autres communes

Après la commune de Matoto, c’est au tour de la commune de Dixinn de recevoir ce samedi 10 avril 2021 les ambassadeurs communautaires délégués par la Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG). Objectif : procéder à la mise place d’une session de mise à niveau dans cette commune.

Selon Lansana Diawara, Coordinateur national de la MAOG, ce déploiement des ambassadeurs communautaires est une démarche inclusive et participative qui vise à harmoniser les nouvelles stratégies par rapport à la nouvelle orientation des autorités sanitaires du pays.

« Vous savez que depuis le mois de mars, nous avons déployé les agents sensibilisateurs ( ambassadeurs communautaires ) au nombre de 307 dans la zone de Conakry. Donc, nous avons prévu un calendrier de mise à niveau qui permettra d’évaluer la situation sur le terrain et d’outiller les ambassadeurs par rapport à la nouvelle vision et à la nouvelle orientation des autorités sanitaires du pays. Alors, c’est par rapport à cette vision que cette session de mise à niveau de la commune de Dixinn s’est tenue ce matin. C’est pour vous dire jusqu’où c’est une démarche inclusive et participative. Parce qu’à chaque fois que les gens sont sur le terrain, il faut les rappeler pour évaluer la situation, voir l’impact sur la communauté et les outiller et harmoniser les nouvelles stratégies par rapport à la nouvelle orientation des autorités sanitaires du pays », rappelle-t-il.

Parlant de la mission de ces ambassadeurs communautaires, M. Diawara précise : « Ces ambassadeurs vont véhiculer des messages sur le respect des mesures barrières, En plus, une nouvelle qui vient de s’inviter dans la lutte contre la COVID-19, c’est amener les communautés à aller se faire vacciner parce qu’aujourd’hui l’État guinéen, à travers ses partenaires, investit beaucoup d’argent dans l’achat des vaccins. Donc il faut que les citoyens aient le sens de responsabilité, d’abord en croyant en l’existence de la maladie mais aussi en allant se vacciner »

À noter que cette activité s’inscrit dans le cadre du projet de sensibilisation des personnes vulnérables contre la covid-19 de la MAOG, en collaboration avec l’UNICEF et l’ANSS.

Maciré Camara