Covid-19 : ”Labé enregistre son 3è cas de décès” (DRS)

Selon nos informations, c’est le samedi, 3 octobre dernier, qu’un troisième citoyen a été emporté par la pandémie (Covid-19). La victime a tiré sa révérence quelques heures après son admission au CT-EPI. C’est le Directeur régional de la santé de Labé qui a donné l’information.

Sur l’identité de la victime, Dr Mamadou Oudy Bah affirme : « La victime est un entrepreneur qui résidait au quartier Daka, dans la commune urbaine de Labé. Ce qui porte à trois (3) le nombre de cas de décès dû au COVID-19 dans la région administrative de Labé. Actuellement, nous sommes en train d’identifier les cas contacts de ce dernier. Ses deux femmes et ses enfants ont tous été testés négatifs », précise-t-il, avant de poursuivre :

« Depuis qu’on a commencé le test de dépistage à Labé au mois de juin dernier, le CT-EPI de Labé a dépisté 2211 personnes dans toute la région. Parmi elles, il ya eu 63 cas positifs au niveau du CT-EPI de Labé, 25 au niveau du CT-EPI de Mali, 8 à Tougué, 5 à Lélouma et 11 personnes à Koubia. Parmi ces cas enregistrés à Koubia figurent le Directeur de l’hôpital préfectoral et plusieurs autres élèves qui venaient souvent chez lui pour préparer du thé. Le Directeur de l’hôpital a été référé à Conakry ce samedi, 3 octobre 2020. Pour l’instant, nous avons 6 personnes hospitalisées au CT-EPI de Labé, 10 autres hospitalisées à Koubia, 2 personnes hospitalisées à Mali et Lélouma. Les CT-EPI de Tougué n’ont aucun cas hospitalisé. Malheureusement, ce samedi nous avons enregistré un cas positif aux environs de 13 heures et il est décédé vers 20 heures au CT-EPI de Labé », explique Dr Mamadou Oudy Bah.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

