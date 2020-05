Covid-19 : l’ANSS bénéficie d’un don de 50 lits et matelas pour les malades de Coronavirus 

L’entreprise Emem Trading à travers le Directeur national de la CMIS a procédé ce lundi 18 mai 2020 à la remise ici à Conakry d’un don de 50 lits d’hospitalisation et 50 matelas à l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS). C’est un geste dont le but est de soutenir la Guinée en cette période difficile de lutte contre le Covid-19.

Selon le Directeur Général Adjoint de l’ANSS, ce don qui arrive à un moment propice où l’agence est en train d’augmenter la capacité d’accueil des différents centres de prise en charge, sera utilisé à bon escient

« Ces 50 lits seront utilisés dans les centres de prise en charge parce qu’on est en train d’augmenter notre capacité d’accueil à 1000 lits. Donc ces 50 lits et matelas vont être utilisés directement sur les sites. Une fois de plus merci et ils seront utilisés à bon escient », a promis Dr. Bouna Yattassaye.

Poursuivant sa communication, le DG-A de l’ANSS lancera un appel pressant à une lutte collective contre la pandémie

« Nous lançons aussi un appel à vous pour que les employés qui sont avec vous soient dotés en masques et exigez qu’ils les portent régulièrement au travail et en famille », a sollicité Bouna Yattassaye.

Maciré Camara