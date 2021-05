Covid-19 : Le CNOSCG lance une campagne de sensibilisation pour la vaccination

Une campagne de sensibilisation pour la vaccination contre la Covid-19 a été lancée ce jeudi, 20 mai 2021 au rond-point de Hamdallaye dans la commune de Ratoma. Appelée «Opération Stop Covid-19», cette campagne de sensibilisation est initiée par le Conseil National des Organisations de la Société Civile de Guinée (CONOSCG) en partenariat avec l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) et l’Observatoire de la Gouvernance.

L’objectif est de faire accélérer le processus de vaccination à travers l’information dans les langues vernaculaires des populations sur le vaccin via des jeunes volontaires appelé « brigadiers sanitaires» et les orienter vers les sites de vaccination.

Constitués en plusieurs équipes mobiles dotées de mégaphones, ces jeunes devront en une semaine couvrir 10 marchés des communes de Ratoma et Matoto. Leur mission, sensibiliser les populations sur le processus de vaccination et les mesures barrières mais aussi les orienter vers des sites où ils pourront aller se faire vacciner.

Selon DR Dansa Kourouma le président du CNOSCG, cette stratégie consistera à inoculer un des types de vaccins contre la Covid-19 à une bonne partie de la population.

« D’ici 2021, le Premier ministre s’engage à vacciner près de 2 millions 500 milles guinéens. Donc c’est dans le cadre de cette stratégie, après avoir fait le constat que la communication est insuffisante, nous avons développé ce partenariat avec l’ANSS et l’observatoire pour pouvoir mettre en place une stratégie appropriée de sensibilisation et de mobilisation sociale d’abord en faveur de l’adhésion de la population à la vaccination mais également donner des informations sur le vaccin et sur le respect des gestes barrières. Parce qu’en réalité se faire vacciner ne veux pas dire que vous êtes à 100% protégé, mais la vaccination protège à plus de 90%. Mais même si vous êtes vaccinés vous devez vous protéger pour éviter de vous faire contaminer après ou d’exposer les membres de votre famille. Au delà de ça on va apporter à l’ANSS un appui en termes de ressources humaines pour aider à mieux orienter les populations sur les sites de vaccination. Parce qu’il y aura beaucoup de sites qui seront installés simultanément et logistiquement l’ANSS ne pourra pas tout couvrir et nous on viendra en appui à travers nos brigadier pour aider à mieux orienter la population sur les sites de vaccination », a-t-il expliqué.

Bien que déjà expérimentés, Dr Dansa estime que cette mission devra représenter l’accomplissement de leur part de contribution pour l’édification de la nation

« Quelque soit ce qu’on dira ou ce qu’on fera, si les personnes qui seront déployées n’ont pas la conscience que le travail qu’ils font c’est pour le pays, ils n’ont pas conscience qu’en travaillant honnêtement ils contribuent à protéger leurs familles, à protéger la population du pays, mais aussi ils accomplissent leur part de contribution à l’édification d’une nation où les populations sont en bonne santé. Ce n’est pas des jeunes qu’on a ramassé dans le quartier, c’est des jeunes qui ont un parcours de formation avec nous qu’on est en train de fidéliser pour qu’ils deviennent demain peut-être nos remplaçants dans ces instances de gestion de la société civile », estime-t-il.

Abdoulaye Mohamed Kallo superviseur de dans la commune de Matoto rassure la population sur les avantages du vaccin

« Nous rassurons la population, d’ailleurs moi qui suis en train de vous parler je me suis fait vacciner, j’ai pris ma première et deuxième dose. Donc si nous voulons revenir à nos vieilles habitudes, si nous voulons enterrer dignement nos morts,bio faut se faire vacciner. Pour le moment c’est la seule issue pour nous débarrasser de la Covid-19. Donc il faut qu’on aille se faire vacciner dans les sites dédiés à cet effet », dira-t-il.

Notons qu’en tout, ils seront près de 200 volontaires dans tout Conakry.

Maciré Camara