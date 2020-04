Covid-19 : le Conseil scientifique soumet 9 points de recommandation dont l’hospitalisation et l’isolement de tous les cas testés positifs

Selon une note signée du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Khader Yacine Barry, le Conseil Scientifique s’est réuni en deuxième session ordinaire lundi 27 avril dernier, à l’effet de statuer sur l’avis n°1 du Conseil, portant sur la transmission communautaire de la maladie à COVID-19 en République de Guinée. 9 points de recommandation ont été soumis. Ce sont: -’hospitalisation et l’isolement de tous les cas testés positifs au COVID -19 ; la réorganisation de la prise en charge thérapeutique des cas de COVID-19 ; la gestion stricte des unités hautement infectieuses ; la disponibilité pour les soignants des équipements de protection individuelle et des solutions hydro-alcooliques ; le fonctionnement correct de tous les services essentiels de base pour les malades hospitalisés (eau, nourriture, literie, toilettes, support psychologique, etc.) ; la sensibilisation de la population sur l’importance de l’hospitalisation/l’isolement des cas positifs pour contribuer à contenir la contamination communautaire ; le renforcement des capacités de dépistage et du rendu des résultats au regard de la progression de la maladie ; le renforcement des mesures de distanciation, du lavage des mains et du port du masque ; les précautions particulières nécessaires en matière de prise en charge des corps des défunts COVID19.

La maladie à coronavirus continue son expansion en Guinée avec 1341 cas confirmés dont 313 guéris et 7 décès depuis la déclaration officielle de la maladie dans le pays le 12 mars dernier.

Mohamed Cissé