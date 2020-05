Covid-19 : le dernier message de Cheick Boikary Fofana, guide spirituel de la communauté musulmane de Côte d’Ivoire

Le monde musulman en deuil. Son éminence le Cheick Aïma Boikary Fofana (Aboubacar Fofana) est décédé dimanche à Abidjan des suites de Covid-19. Guide spirituel de la grande et puissante communauté musulmane de Côte d’Ivoire, le défunt, respecté et adulé dans le monde a donné sa vie pour l’islam, la paix et la réconciliation en Côte d’ivoire mais aussi pour l’entente dans le monde. La mort du président Président du Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques (Cosim) et qui fut un brillant banquier a provoqué une onde de choc dans le monde islamique. Diplômé en Sciences commerciales à l’université du Caire (Jamiatoul Kâhira) en Egypte, Cheick Fofana a exercé à la Société Ivoirienne de Banque (SIB) en 1972. De 1981 à 1985, il est directeur de l’Agence centrale SIB de Bouaké.

Le président Alassane Ouattara a salué la mémoire d’un “Grand homme de foi, un artisan de paix et du dialogue entre les confessions religieuses”.

Sur le parcours fabuleux de ce grand homme de Dieu, Mediaguinee vous propose un texte de Salif D. Cheickna…

Le Président du Conseil Supérieur des Imams en Côte d’Ivoire (COSIM) est un homme pluridimensionnel. Originaire de Tiékôrôdougou S/P de Djoulatiédougou, région du Kabadougou (Odienné), Boikary Fofana a vu le jour le 21 février 1943 à Adjamé.

Ce polyglotte (anglais, français, arabe et malinké) va allier, durant son parcours universitaire, connaissances religieuses et académiques.

Titulaire d’une Maîtrise en sciences commerciales obtenue dans l’une des plus prestigieuses universités du monde, l’Université Al Azhar d’Egypte, c’est au sein de la Société Ivoirienne de Banque (SIB) qu’il mettra en exergue ses compétences. Du poste d’attaché de direction à celui de Directeur des relations sociales, de la formation et du personnel en passant par ceux de Fondé de pouvoir, de Directeur de l’agence de Cocody et de Directeur de l’Agence Centrale de Bouaké, ce fin technocrate va gravir les échelons dans cette multinationale avant de se retrouver responsable des ressources humaines avant sa retraite.

En plus de ces fonctions professionnelles, Boikary Fofana occupera le poste d’Imam principal de la Mosquée des II-Plateaux Aghien. Il sera également le porte-parole du Conseil Supérieur des Imams en Côte d’Ivoire (COSIM) avant d’en prendre la tête suite aux plébiscites de ses pairs imams. Cette consécration sera le fruit de longues années au service de la communauté musulmane de Côte d’Ivoire. C’est surement ce qui a fait dire à l’historienne française Marie Miran dans son livre intitulé Islam, histoire et modernité en Côte d’Ivoire qu’«Aboubakar Fofana fut le grand stratège et le principal architecte du réformisme islamique ivoirien ».

En effet, il est à l’origine de la mise en place de nombreuses associations et institutions telles que la Radio Al Bayane, l’Institut International de l’Immat en Afrique, le CNI, l’AEEMCI, la LIPCI, l’AJMCI etc.

Aussi, sa grande probité morale et sa maitrise de la gestion de crises ont valu à cet homme de valeur d’intégrer le comité de médiation des religieux entre l’Etat et les différentes couches de la société depuis les Présidents Félix Houphouët Boigny, Henri Konan Bedié, Guéi Robert, Laurent GBAGBO jusqu’à Alassane OUATTARA.

En plus de sa fonction de Président du Conseil Supérieur des Imams en Côte d’Ivoire (COSIM), il occupera les postes de Vice-Président de la Commission Nationale pour la Réconciliation et l’Indemnisation des Victimes (CONARIV) en 2015, de Vice-Président de la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation (CDVR) en 2011 et de Membre de la Commission chargée de la réforme de la Constitution Ivoirienne en 1999 et de Membre de la Commission d’enquête sur les événements sanglants survenus à la cité universitaire de Yopougon en 1991.