Covid-19 : le DG du fonds de développement économique et social offre des kits sanitaires au marché de Sonfonia 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19 en Guinée, le directeur général du fonds de développement économique et social du ministère du plan Daouda Kanté, a offert ce dimanche 19 avril 2020, un important lot de kits sanitaires au marché de Sonfonia.

Ce dont est composé de matériels de lavage de mains, de savons et masques pour permettre aux visiteurs du marché de se conformer aux consignes de l’organisation mondiale de la Santé (OMS) pour éviter au maximum la contraction du Covid-19.

« Dans le cadre de la lutte que le gouvernement mène contre le Covid-19, nous avons trouvé nécessaire de faire ce don de kits sanitaires composé de savons Diama, de bavettes locales et de matériels de lavage de mains au marché de Sonfonia. Comme l’a dit Monsieur le président de la République, chacun peut faire quelque chose, pour que cette pandémie puisse être freinée dans notre pays. Et pour le faire, il y a d’abord la sensibilisation de la population pour le respect strict des barrières. Mais il y a aussi quelques moyens que nous pouvons mettre à la disposition de la population pour lui permettre de respecter les gestes barrières. Donc nous avons choisi le marché de Sonfonia, c’est parce que nous sommes nous-mêmes des habitants de ce quartier. Donc je me suis dit, que quelles que soient les difficultés, il est tout à fait normal qu’on fasse des efforts pour aider les populations », a précisé le donateur Daouda Kanté.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19 en Guinée, les autorités ont pris des mesures drastiques pour couper sa chaîne de contamination. C’est notamment la fermeture des lieux de culte, des écoles, l’isolement de Conakry, la limitation du nombre des passagers dans le transport en commun, le tout couronné par un couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin. Les marchés quant à eux, restent ouverts mais à des heures bien définies (8h-16h). Si toute fois les gestes barrières édictées par l’OMS ne sont pas respectés, cela pourrait exposer les citoyens à un risque de contamination au coronavirus.

En procédant à cette remise de don, Daouda Kanté vient donc couper court à ce risque auquel étaient exposés les visiteurs et occupants du marché de Sonfonia.

« Nous remercions beaucoup Monsieur Daouda Kanté qui vient de nous aider à avoir des kits sanitaires et des masques de protection pour éviter cette maladie. Donc nous allons faire en sorte de distribuer les masques et nous allons placer des kits sanitaires à chaque entrée principale et nous allons obliger tout le monde de se laver les mains avant d’entrer au marché et ça sera la même chose pour le port de masque », a expliqué Ibrahima Sory Bangoura, comptable de l’administration du marché de Sonfonia.

Au marché de Sonfonia, l’un des plus grands centres de négoce de la banlieue de Conakry, l’affluence y est toujours au rendez-vous et ce, en dépit de la pandémie de coronavirus. Le Don de Daouda Kanté vient donc à point nommé, puisque ça sera donc une première que des matériels de prévention y soient installés.

Thierno Sadou Diallo

