Covid-19 : le gouvernement rappelle que les voyages au départ de Conakry restent interdits

COMMUNIQUE- En observation des mesures de l’état d’urgence instauré dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, le Gouvernement constate avec regret, la violation de l’interdiction de voyager au départ de Conakry pour l’intérieur du pays par des citoyens.

Conformément au régime de l’état d’urgence, le Gouvernement rappelle que les déplacements de Conakry pour les localités de l’intérieur du pays sont interdits, sous réserve de modalités particulières et d’autorisation spécifique, délivrée par les autorités du Ministère en charge de la Santé.

Le Gouvernement précise que l’interdiction de voyager au départ de Conakry est une mesure sanitaire qui permet de juguler la pandémie à son épicentre (Conakry) et d’éviter sa propagation dans le reste du pays.

Le Gouvernement insiste sur le fait que cette mesure d’interdiction demeure toujours et que les éventuels contrevenants s’exposent, sans préjudices de poursuites judiciaires, aux sanctions suivantes :

– Interpellation,

– Saisie du véhicule,

– Amende.

Le Gouvernement invite l’ensemble des éléments des services de défense et de sécurité déployés au niveau des différents barrages et autres postes de contrôle à plus de responsabilité et de vigilance dans l’application de la mesure, sous peine de sanctions administratives, disciplinaires et pénales, pour les auteurs et complices d’éventuelles défaillances.

Le Gouvernement appelle les citoyens au sens de responsabilité civique dans le respect des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du coronavirus.

Respectons les mesures barrières.

Stop au COVID19.

Le Gouvernement