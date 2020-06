COVID-19 : le Maroc appuie la Guinée et certains pays du continent dans la riposte solidaire africaine contre la pandémie

Appuyer et accompagner une riposte solidaire à l’échelon africaine contre la pandémie du COVID 19, telle est l’approche stratégique portée par le Maroc sous l’impulsion de Sa Majesté, le Roi Mohammed VI. L’importante aide médicale que le Royaume Chérifien vient d’apporter à la Guinée, au même titre qu’a certains Etats Africains, s’inscrit dans le cadre du raffermissement et la consolidation du partenariat stratégique que le Maroc développe avec ses pays frères africains.

Selon un communiqué du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains de l’Etranger, le Souverain Chérifien a instruit à son Gouvernement d’envoyer, un important don de produits et d’équipements, afin de soutenir les efforts des autorités sanitaires de la République de Guinée dans leur lutte face à la pandémie de la COVID19.

En effet, ce don composé de : 500.000 masques, 60.000 visières, 40.000 charlottes, 4.000 blouses, 2000 litres de gels hydro-alcooliques, 5000 boites de chloroquines et de 1000 boites d’Azithromycine arrive, ce lundi 15 juin 2020, à Conakry par l’entremise de deux (2) vols spéciaux de la Compagnie Royal Air Maroc.

Pour l’Ambassadeur du Maroc en Guinée « Outre qu’il renforce les relations d’amitiés et de solidarité déjà bien exceptionnelles et exemplaires entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée, ce don montre une nouvelle fois, la possibilité d’apporter une réponse africaine aux défis africains ». Et à M. Driss ISBAYENE de rajouter que « Cet important appui médical découle de l’initiative lancée par sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 13 avril 2020 en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action envers les pays africains frères en matière de partage d’expérience et de bonnes pratiques ». Il vise, selon les autorités marocaines, à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les différentes phases de gestion de la pandémie au niveau africain.

Une démarche en parfaite adéquation avec la vision stratégique du Souverain Chérifien, selon laquelle « l’Afrique doit faire confiance en l’Afrique » pour parler d’une seule voix et agir ensemble face aux défis qui l’interpelle. Le Maroc restant et demeurant toujours attaché à ses racines africaines.

Ce don signe de solidarité agissante, arrive au bon moment en Guinée, où les autorités, sous l’impulsion du Chef de l’Etat et son Gouvernement, ont enclenché des plans de riposte sanitaire, économique et sociale en vue d’endiguer et de stopper la progression de la pandémie et de ses effets. L’aide médicale marocaine sera, à cet effet, d’un apport important pour accélérer et intensifier le travail des équipes de riposte COVID qui seront, davantage dotées en matériels, équipements et médicaments.

Outre la Guinée, notre pays, 14 autres pays africains bénéficient de cette aide médicale marocaine composée de 8 millions de masques, 900 mille visières, 600 mille charlottes, 60 mille blouses, 30 mille litres de gel hydroalcoolique, 75 mille boites de chloroquine et 15 mille boites d’Azithromycine. Il s’agit de Burkina Faso, du Cameroun, des Comores, du Congo, de l’Eswatini, de la Guinée Bissau, du Malawi, de la Mauritanie, du Niger, de la RD Congo, du Sénégal, de la Tanzanie, du Tchad et de la Zambie.

Enfin, et de sources marocaines, tous les produits et équipements composant ce don sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines et sont conformes aux normes de l’OMS.

Synthèse : Ibrahima Ahmed BARRY, Journaliste Consultant