Covid-19 : le Ministère de la Sécurité met en garde contre toute violation de l’interdiction de sortir de Conakry 

Dans un communiqué, rendu public ce mercredi 1er juillet 2020 au Ministère de la sécurité et de la protection civile, le Directeur Général Adjoint de la police est revenu sur l’application des mesures d’urgence sanitaires relatives à l’interdiction de la sortie de Conakry.

Alors que le Ministère de la santé à travers l’ANSS s’emploie à multiplier et à ramener les centre de dépistage rapide des transporteurs et autres usagers pour faciliter le déplacement de Conakry vers l’intérieur en toute sécurité sanitaire en vue de l’atteinte de l’objectif visé, le Ministère de la sécurité et de la protection civile dit constater avec amertume que nombreux chauffeurs de véhicules de transport en commun et autres usagers partent de Conakry à l’intérieur du pays à partir des gares routières ou point d’embarquement de fortune.

Selon le Directeur général adjoint de la police nationale Mamadouba Camara qui a lu ledit communiqué, ces violations flagrantes se manifestent par plusieurs astuces des usagers à l’effet de tromper les services de sécurité et à saper les efforts du gouvernement dans la riposte contre le Covid-19.

Le Ministère de la sécurité et de la protection civile rappelle donc aux usagers que les mesures d’interdiction de la sortir de Conakry restent et demeurent en vigueur.

En conséquence, il informe des citoyens que les dispositions sécuritaires supplémentaires proportionnelles aux astuces des usagers sont envisagées par les services de sécurité compétents pour faire respecter cette mesure qui n’a d’objectif que de limiter et de circonscrire la propagation de la maladie à coronavirus à Conakry, près des centres de traitement spécialisés.

Le ministère de la sécurité et de la protection civile dit compter sur le civisme des citoyens, des usagers et la collaboration du syndicat des transporteurs pour le respect desdites mesures.

Maciré Camara