Le département en charge de l’Information et de la Communication à travers une lettre circulaire datée du 4 août dernier, et adressée au Directeur général de l’ANSS, reconduit la réquisition des médias audiovisuels, publics et privés pour une période de 3 mois.

A en croire ladite note, cette s’inscrit dans le cadre du renforcement des mesures sanitaires face à l’apparition des variants de la Covid-19 dans le pays.

Ci-dessous copie de la note