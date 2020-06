Covid-19 : le ministre Damantang Albert Camara de la Sécurité rencontre les professionnels du transport

Le ministre de la Sécurité et de la protection civile s’est rendu ce mercredi, 10 juin 2020, au siège du syndicat des transporteurs à Matam dans le cadre d’une sensibilisation pour le renforcement des efforts déjà acquis afin d’éviter la propagation du virus à l’intérieur du pays.

Selon le ministre Albert Damantang Camara, la participation de ces transporteurs est nécessaire pour le combat contre le Covid-19.

« Ces gens ont été des partenaires à moi dans le passé, aujourd’hui par la force des choses et des évènements, nous avons besoin d’eux pour participer au combat contre la Covid-19. Donc je suis venu les sensibiliser à renforcer les efforts qu’ils consentent déjà pour éviter que le virus ne se propage dans l’intérieur du pays et pour préparer une rencontre qu’ils vont avoir avec le service opérationnel pour mettre en place des systèmes de contrôle moins contraignants mais plus efficaces et éviter que les transporteurs ne soient fatigués en allant à l’intérieur du pays mais également vérifier de manière assidue qu’ils ne sortent pas sans avoir un certificat de test du Covid-19. Et j’ai eu le plaisir de voir qu’ils étaient déjà à la bonne écoute, qu’ils étaient engagés, je souhaite que cela se traduisent concrètement sur le terrain dans les jours à venir », a estimé le ministre tout en insistant sur le test de dépistage avant de sortir de la capitale.

« C’est une directive qu’ils avaient eux-mêmes commencé à appliquer dans les gares et au niveau de leurs différentes sociétés de transport. Aujourd’hui, il y a quand même des difficultés à appliquer cette mesure là aussi bien pour nous les agents que pour eux les usagers. Donc l’objectif, c’est de mettre en place un système qui facilite les choses pour tout le monde et je crois qu’ils l’ont très bien compris. En tout cas ils sont engagés à le faire », assure-t-il.

Visiblement satisfait de cette visite du ministre de la sécurité, Youla Ousmane Horoya Sylla, secrétaire général de la fédération syndicale des transporteurs de Guinée dit prendre bonne note du message. Il souhaite même qu’un site de dépistage soit installé au sein de leur structure.

« C’est sur que le message est très bien compris. On est sur le chemin et Inch’Allah on va continuer à le faire jusqu’à chasser cette épidémie de notre pays. Ici, c’est déjà notre maison. C’est selon l’accord de l’ANSS qu’ils vont accepter d’emmener une équipe pour le faire. Ce matin, j’ai informé le secrétaire général du transport au département pour lui dire qu’on a trouvé un lieu pour nous permettre d’approcher le lieu parce que Kouria est distant. S’il n’y a pas un centre ici où on fait le dépistage, de 36 jusqu’à Kouria, c’est un peu difficile pour nous. Mais je crois que c’est notre maison, personne ne peut nous interdire de le faire. Unanimement au cours de la réunion tout le monde était d’accord qu’on fasse le dépistage ici pour avoir la facilité rapidement », dira-t-il.

Pour terminer, Ousmane Horoya Sylla soumet une doléance au ministre Damantang, celle de faire respecter la réglementation du secteur du transport.

Maciré Camara