Covid-19 : le ministre Damantang continue sa sensibilisation auprès des syndicats des transporteurs

Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a rendu visite ce samedi 13 juin 2020 au Syndicat des Transporteurs Routiers de Matoto. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation des leaders syndicaux et des chauffeurs sur la nécessité de se faire dépister au COVID-19 avant tout déplacement de Conakry pour l’intérieur du pays.

Selon le ministre Damantang Albert Camara, il s’agit d’une démarche pédagogique qui impose l’adhésion des acteurs concernés avec beaucoup plus d’explications des mesures imposées par le gouvernement et les autorités sanitaires.

« Ebola a quitté l’intérieur du pays pour venir à Conakry, cette fois-ci c’est le contraire. On ne veut pas qu’il quitte Conakry pour l’intérieur du pays et vous êtes les acteurs majeurs parce que le virus, il ne marche pas tout seul, il va avec les gens. Il ne marche pas pour aller à Kindia, à Dabola, à Kissidougou ou à Boké, il va dans un véhicule. C’est bien cette maitrise là qu’on veut avoir, le véhicule a un chauffeur qui appartient à un syndicat. Il y a des véhicules privés, cela aussi il y a des acteurs qu’on verra. Quelles que soient les décisions que prend le gouvernement, si les intéressés eux-mêmes n’appliquent pas les décisions et ne sont pas engagés, ça ne peut pas marcher. Et comme on connait l’autorité que vous, vous avez sur beaucoup de transporteurs, on a décidé de venir vous voir et partager ces explications et idées avec vous », a-t-il expliqué.

Poursuivant, le Ministre de la sécurité ajoute : « On s’est mis d’accord pour commencer à contrôler à partir de Lansanayah et à partir de Kagbélen. Comme ça, avant même d’arriver au barrage on saura si un chauffeur a son certificat ou pas pour qu’on lui dise de se retourner s’il n’en a pas. On va sans doute mettre deux barrages après, pare qu’il y’en a, ils réussissent à donner l’argent par-ci par-là mais on va les rattraper devant. Mais on ne peut pas faire ça si vous n’êtes pas avec nous. C’est vous qui devez sensibiliser les chauffeurs, si vous voulez on peut même se mettre d’accord pour que vous soyez avec les policiers à l’endroit où il y a le contrôle et ça sera encore plus facile », a sollicité le ministre Damantang Albert Camara.

Satisfait de cette démarche du ministre Damantang, le président de l’Union nationale des transporteurs routiers de Guinée Alpha Cissé, a rassuré de la disponibilité des syndicats et transporteurs à accompagner cette initiative.

« Le Ministre a dit tout à l’heure les problèmes et leurs solutions. Pour booster cette pandémie, la prise de décision doit être unanime. On ne peut pas chasser cette maladie sans associer les transporteurs. Si vous voyez que les camions se chargent aujourd’hui et se diriger vers les barrages ça prouve qu’ils ne savent pas où aller se renseigner. Les décisions tombent sans associer les transporteurs et cela ne peut pas marcher. Mais comme le Ministre a dit qu’il faudrait désormais associer les transporteurs dans les prises de décisions, je crois que nous allons trouver une solution rapide à ce problème. Les transporteurs doivent s’unir pour lutter contre cette maladie car nous savons qu’elle est une réalité. Nous disons au Ministre que sans les transporteurs la tâche sera un peu difficile mais je ne dis pas impossible », fait-il remarquer.

Il termine en prenant l’engagement de faire respecter les nouvelles mesures imposées dans les gares routières. Celles de faire tester tout transporteur avant sa sortie de la capitale.

Maciré Camara