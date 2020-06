Covid-19: le ministre de la Santé annonce avoir été déclaré guéri

Sur sa page Facebook, le ministre guinéen de la Santé colonel Rémy Lamah annonce ce mardi avoir été déclaré guéri de covid-19. Message…

Mes Chers Concitoyens,

Il y a un peu plus de 2 semaines, je vous annonçais que j’avais été testé positif à la Covid-19 ; aujourd’hui, c’est avec un réel plaisir que je viens vous annoncer que “JE SUIS DÉCLARÉGUÉRI”.

Et force est de reconnaître que vous y êtes pour beaucoup. Car jour après jour dans mon lieu d’isolement, j’ai pris le temps de lire chacun de vos messages de prompt rétablissement, d’encouragement et cela m’a donné la force de tenir ferme dans cette épreuve qui aurait pu être que mienne, mais qui fut nationale, car vous l’avez supporté avec moi.

Cependant aujourd’hui, en me remémorant tout ça, je pense :

1/ À toutes personnes qui n’ont pas eues la chance de survivre à cette pandémie. Que le tout-puissant ait pitié de leur âme et les accueille dans sa félicité.

2/ À tous les malades qui au plus profond de leur isolement se retrouvent seuls. Puisse le tout-puissant leur donner la force et le courage de tenir ferme dans l’épreuve.

Aujourd’hui, l’heure est venue pour moi de me remettre au travail et j’ai hâte de reprendre la tête de mon équipe (mes collaborateurs et toutes les parties prenantes à la lutte contre la Covid-19) et bouter cette pandémie hors de nos frontières.

Ainsi après avoir observé le délai de quatorze jours prescrit, c’est avec hargne et hardiesse que je rejoins la lutte. Car au-delà de ma fonction de ministre de la Santé, c’est une dette que j’ai envers vous tous qui m’avez soutenu, et envers la nation guinéenne tout entière.

Enfin, je ne saurais pas terminer sans vous exhorter de continuer à observer strictement les gestes barrières afin de vous protéger vous et votre entourage, car la menace Covid-19 rode toujours.

Mille mercis et que Dieu protège la Guinée.

#Guinée #RemyLamah #RL #MinistredelaSanté #StopCovid19 #GuéridelaCovid19