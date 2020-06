Covid-19 : le ministre de la Santé Rémy Lamah ”testé positif”

Le ministre guinéen de la Santé colonel Rémy Lamah a annoncé dimanche sur sa page Facebook avoir été testé positif au nouveau coronavirus.

“Je viens d’être testé positif à la #Covid19. Chers concitoyens, je suis au regret de vous annoncer que mon récent test me confirme positif à la Covid 19. Il est à noter que notre fonction nous place en 1ere ligne du dispositif de lutte contre cette pandémie. Ainsi nous et nos équipes, bien que respectant scrupuleusement les gestes barrières restons toujours exposés

Ainsi, nous faisons souvent des tests pour vérifier notre statut et protéger notre entourage. C’est alors que viennent de m’être communiqués les résultats de mon récent test effectué seulement hier. C’est le lieu pour moi de vous rappeler à toutes et à tous, la nécessité de vous protéger et de protéger votre entourage, en respectant scrupuleusement les gestes barrières. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde”, écrit le ministre guinéen.

Mediaguinee