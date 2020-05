Covid-19 : le ministre Mouctar Diallo est guéri

Deux semaines après avoir contracté la maladie de Covid-19, le ministre de la jeunesse et de l’emploi des jeunes vient d’être déclaré guéri.

C’est son parti, NFD (nouvelles forces démocratiques) qui a annoncé la nouvelle de sa guérison sur sa page Facebook.

Mouctar Diallo rejoint ainsi ses homologues Damantang Albert Camara de la sécurité, Moustapha Naïté des travaux publics qui ont aussi réussi à vaincre le Covid-19.

« Chers amis, grâce à vos prières et soutiens, le résultat de mon test COVID-19 est maintenant négatif. Je vous exprime mes sincères remerciements, gratitude et prières. Que Dieu redonne la santé à tous les malades, accueille dans son paradis les personnes décédées et boute ce virus hors de notre monde. Je vous invite à respecter les mesures barrières et à rester soudés pour vaincre cette maladie planétaire », a écrit le ministre sur la page de son parti.

A ce jour, la Guinée décompte plus de 1811 cas confirmés au Covid-19 avec près de 450 guéris et 10 décès.

Thierno Sadou Diallo

