Covid-19 : le ministre Mouctar Diallo testé positif (parti)

Le ministre de la Jeunesse et de l’emploi des Jeunes Mouctar Diallo a été testé positif au Covid-19. C’est son parti les NFD (Nouvelles forces démocratiques) qui l’a révélé, mercredi sur sa page Facebook.

« Ne se sentant pas bien ces derniers jours, le ministre Mouctar a pris sa responsabilité de se faire dépister au Covid-19. Dans l’après-midi, le test est revenu positif.

A part des sensation de fièvre, il se sent globalement bien. Il s’est isolé et ordonné le dépistage automatique de tout son entourage familial, amical et professionnel immédiat. Pas de panique, Svp, restez chez vous et suivez les consignes. Prenez soin de vous », informe le parti NFD.

Mouctar Diallo devient ainsi le 4è ministre du gouvernement à attraper la maladie du coronavirus qui a déjà touché 761 personnes dont 164 guéris depuis le 12 mars dernier.

