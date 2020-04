Covid-19 : le ministre Moustapha Naïté déclaré guéri

Moustapha Naïté, l’un des quatre ministres du gouvernement Kassory atteints de Covid-19 a été déclaré guéri de la maladie. C’est le concerné lui -même qui a annoncé samedi la bonne nouvelle sur sa page Facebook.

“Chers tous,

En ce 25 avril 2020, soit 27 jours après, je viens d’être déclaré guéri du Covid-19 suite à 2 tests négatifs. Ma famille et moi-même nous portons tous bien. Conformément aux recommandations, je vais reprendre progressivement mes activités.

D’abord, je rends grâce à l’Eternel, le Miséricordieux pour sa bonté. Qu’IL en soit infiniment loué ! Ensuite, toute ma gratitude aux équipes médicales qui continuent, au péril de leur vie, de nous soigner, de nous sauver. Je leur suis éternellement reconnaissant.

Je voudrais, également, vous remercier pour vos nombreux messages et marques d’affection reçus au quotidien. Je m’en suis nourri pour vite revenir. Encore merci ! Aussi, voudrais-je vous inviter à prier pour ceux qui ont perdu la vie et pour ceux qui sont encore à l’hôpital.

LE CORONAVIRUS N’EST PAS UNE MALADIE DE LA HONTE. ON N’EN GUÉRIT !

On peut être testé négatif aujourd’hui et contracter le virus le lendemain. Même testés négatifs ou déclarés guéris, nous devons continuer de respecter les gestes barrières et les consignes sanitaires.

Je voudrais, enfin, souhaiter un BON RAMADAN à tous. Qu’Allah, l’Infiniment Saint, en ces moments difficiles, nous comble de sa miséricorde et de sa protection ; Qu’il facilite notre Carême et exauce nos prières, pour nos familles et pour notre pays. Prenez soin de vous”, écrit le ministre des Travaux publics qui a été positif au Covid-19 le 30 mars dernier.

La Guinée enregistre à ce jour 954 cas positifs au coronavirus dont 191 guéris et 6 décès depuis l’apparition de la maladie dans le pays le 12 mars dernier.

Noumoukè S.