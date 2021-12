Covid-19 : le personnel de la sécurité et de la protection civile se vaccine

Le ministre de la sécurité et de la protection civile a enclenché ce vendredi 24 décembre 2021, une campagne de vaccination au profit du personnel non vacciné de son département. Une action qui s’inscrit dans l’initiative du président de la République, le Colonel Mamadi Doumbouya visant à éradiquer le Covid-19 de la Guinée sinon en limiter les dégâts.

Profitant de l’occasion pour souhaiter un joyeux Noël aux chrétiens guinéens, Bachir Diallo a invité toutes les forces de police et de la protection civile à se faire vacciner

« Si avant c’est le citoyen qui allait vers le vaccin, désormais c’est le vaccin qui vient vers le citoyen. C’est ce qui explique que le ministère de la santé, l’ANSS se déplacent aujourd’hui vers nous, vers les locaux du ministère de la sécurité et de la protection civile. Donc j’invite tous les travailleurs du ministère de la sécurité et de la protection civile, notamment ceux à qui il manque un vaccin, ceux qui sont réticents à se vacciner à profiter de l’occasion pour se vacciner. Ça va permettre de sauver des vies et de se protéger », a-t-il estimé.

La vie étant trop précieuse, le ministre explique que la meilleure façon de se protéger est de se faire vacciner. « Le virus Covid-19 est là encore et continue à faire des dégâts. En Guinée, on est à près de 400 qui ont perdu leur vie. La vie est trop chère pour mourir simplement parce qu’on ne s’est pas vacciné. Donc moi je suis là pour montrer aux gens que la meilleure façon de se protéger est de se faire vacciner. Le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya a montré l’exemple. Donc au niveau du ministère de la sécurité et de la protection civile, c’est dans cette dynamique que l’on s’inscrit. Se vacciner c’est un geste vital, il ne faut pas l’oublier », a-t-il invité.

Après avoir pris sa dose, le Directeur général de la police nationale a lui aussi invité l’ensemble des policiers à se faire vacciner.

« Je viens de prendre ma dose de vaccination et sur ce, j’invite tout le personnel de police de Conakry à l’intérieur du pays de se mettre en rang pour venir prendre ce vaccin qui sauve des vies. Parce qu’un bon policier, c’est un policier en bonne santé et un policier vivant », dira-t-il.

De même que lui, le Lt/Col Seydi Mabey Tenema, DG par intérim de la protection civile a aussi invité les secouristes à se faire vacciner.

« Je viens de prendre mon vaccin. En tant que secouriste ayant pour mission régalienne d’assister les personnes en danger. J’invite le personnel de la protection civile qui est exposé au sinistre pour secourir ses prochains, à prendre ses vaccins et à adhérer à l’esprit que président de la République. Un agent de la police ou de la protection civile qui ne se fait pas vacciner doit s’attendre à être contaminé, parce que nous sommes en contact permanent avec les victimes pendant les accidents de la circulation routière, pendant les incendies et même pendant les chutes. Étant secouristes nous sommes exposés à ce virus et ce vaccin est d’une importance capitale pour nous. Donc j’invite tout le personnel de la protection civile à se faire vacciner pour ne pas s’exposer à ce maudit virus ravageur ».

Lancée depuis le 21 décembre à Coyah, cette campagne accélérée de vaccination se donne pour objectif d’amener tous les Guinéens à s’impliquer dans la lutte contre le Covid-19.

Maciré Camara