Covid-19 : le personnel du Ministère de l’information et de la communication reçoit le vaccin sinopharm

Pour mieux se prémunir contre cette pandémie (Covid-19) qui continue de ravager dans le monde, le personnel du Ministère de l’information et de la communication à l’instar de plusieurs autres départements ministériels a reçu ce mercredi, 17 mars 2021, la première dose de vaccin sinopharm.

Il s’agit d’une approche relativement simple et largement utilisée sur des particules virales tuées pour exposer le système immunitaire au virus. Les effets secondaires sont entre autres des maux de tête, de la fièvre, une douleur au point d’injection ou des rougeurs souvent observés. Selon les spécialistes, ce sont des phénomènes passagers qu’on retrouve aussi avec d’autres vaccins et qui disparaissent au bout d’un ou de deux jours.



Abdoul Salam Conté, journaliste au quotidien national Horoya décrit l’utilité de se faire vacciner en ces termes : « C’est un sentiment d’assurance et de garantie qui nous animent cet après midi en se vaccinant contre ce virus SRAS-Cov2 », dit-il avant d’ajouter qu’il est extrêmement important de renforcer son système immunitaire afin de survivre à cette maladie qui continue malheureusement la science moderne.

« Je remercie également les autorités guinéennes qui ne ménagent aucun effort pour la sauvegarde de la santé publique en Guinée, surtout les personnes à risque c’est-à-dire la population du troisième âge », a-t-il martelé.



Par ailleurs, le vaccin Sinopharm est conçu et élaboré avec un virus inactivé par des scientifiques chinois. Ledit vaccin sera injecté en deux doses. D’abord, une dose de 0,5 ml au jour 1 et une seconde dose de 0,5 ml entre jour 21 et jour 28.



Cependant, avant de procéder à ladite vaccination, le candidat au vaccin devra demander au médecin de l’expliquer tout ce que vous ne comprenez pas et assurez-vous que toutes vos questions ont été répondues avec satisfaction.



Amara Touré