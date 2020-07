Covid-19. Le préfet de Kindia parle de son état de santé depuis le CREMS: “je vais mieux”

Testé positif au nouveau Coronavirus le samedi 04 juillet dernier, le préfet de Kindia, Elhadj N’fansoumane Touré s’est exprimé sur son état de santé ce lundi 13 juillet 2020. Le premier responsable de la cité de Manga Kindi Camara précise qu’il a fait un dépistage volontaire.

« Au départ, c’est moi qui ai appelé à ce qu’on vienne faire mon dépistage parce que je me sentais fatigué, des maux de tête. Le samedi docteur Kadiatou et un autre technicien sont venus, ils m’ont fait le prélèvement et pour ma femme, heureusement son test a été révélé négatif », explique-t-il.

Depuis une semaine (lundi dernier ndlr), le préfet de Kindia est au CREMS. Il rassure: « Je vais mieux, ils ont fait le premier contrôle d’hier à aujourd’hui, on dit que c’est négatif. Les soins continuent, peut être dans 48 heures, ils vont faire la reprise. Je trouve du sérieux de la part du personnel soignant et c’est rassurant », conclut El Hadj N’Fansoumane Touré.

Officiellement, le préfet de Kindia est la première autorité administrative à avoir été testée positive au Covid-19 dans la préfecture de Kania.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

