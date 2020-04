Covid-19 : le premier essai sur l’homme en Europe d’un vaccin

Le virus a été injecté à deux premiers patients dans le cadre de l’essai d’un vaccin contre le Covid-19 au Royaume-Uni. Ces deux volontaires sont les premiers de plus de 800 personnes recrutées pour l’étude.

La moitié recevra le vaccin Covid-19, et l’autre moitié un vaccin témoin qui protège contre la méningite mais pas contre le nouveau coronavirus.

La conception de l’essai signifie que les volontaires ne sauront pas quel vaccin ils recevront, mais les médecins eux le sauront.

Elisa Granato, l’une des deux personnes qui ont reçu le vaccin, a déclaré à la BBC : “je suis une scientifique, donc je voulais essayer de soutenir le processus scientifique partout où je le pouvais.”

Le vaccin a été développé en moins de trois mois par une équipe de l’université d’Oxford.

Sarah Gilbert, professeur à l’Institut Jenner, a dirigé la recherche pré-clinique. “Personnellement, j’ai une grande confiance dans ce vaccin”, a-t-elle déclaré.

“Bien sûr, nous devons le tester et obtenir des données sur les humains. Nous devons démontrer qu’il fonctionne réellement et empêche les gens d’être infectés par le coronavirus avant d’utiliser le vaccin dans la population en général”.

Le professeur Gilbert a déclaré précédemment qu’elle était “sûre à 80 %” que le vaccin fonctionnerait, mais elle préfère maintenant ne pas mettre de chiffre dessus, disant simplement qu’elle est “très optimiste” quant à ses chances.

Alors, comment fonctionne le vaccin ?

Le vaccin est fabriqué à partir d’une version affaiblie d’un virus du rhume commun (connu sous le nom d’adénovirus) provenant de chimpanzés, qui a été modifié de manière à ce qu’il ne puisse pas se développer chez l’homme.

L’équipe d’Oxford a déjà mis au point un vaccin contre le Mers, un autre type de coronavirus, en utilisant la même approche – et qui a donné des résultats prometteurs lors d’essais cliniques.

Comment sauront-ils si ce vaccin fonctionne ?

La seule façon pour l’équipe de savoir si le vaccin du Covid-19 fonctionne est de comparer le nombre de personnes qui seront infectées par le coronavirus dans les mois à venir dans les deux volets de l’essai.

Cela pourrait poser un problème si les cas diminuent rapidement au Royaume-Uni, car il n’y aura peut-être pas assez de données.

Le professeur Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group, qui dirige l’essai, a déclaré : “nous courons après la fin de cette vague épidémique actuelle. Si nous ne l’attrapons pas, nous ne serons pas en mesure de dire si le vaccin fonctionne dans les prochains mois. Mais nous nous attendons à ce qu’il y ait plus de cas à l’avenir parce que ce virus n’a pas disparu”.

Les chercheurs du vaccin donnent la priorité au recrutement de travailleurs de la santé locaux pour l’essai, car ils sont plus susceptibles que d’autres d’être exposés au virus.

Un essai plus important, portant sur environ 5 000 volontaires, débutera dans les prochains mois et ne sera assorti d’aucune limite d’âge. Les personnes âgées ont tendance à avoir des réponses immunitaires plus faibles aux vaccins. Les chercheurs évaluent s’ils pourraient avoir besoin de deux doses du vaccin.

L’équipe d’Oxford envisage également un essai de vaccin en Afrique, peut-être au Kenya, où les taux de transmission augmentent à partir d’une base plus faible.

Si les chiffres pourraient poser problème, pourquoi ne pas infecter délibérément des volontaires avec un coronavirus ?

Ce serait un moyen rapide et sûr de savoir si le vaccin est efficace, mais ce serait éthiquement discutable car il n’existe aucun traitement éprouvé pour le Covid-19.

Mais cela pourrait être possible à l’avenir. a déclaré le professeur Pollard : “si nous arrivons au point où nous disposons de certains traitements pour la maladie et que nous pouvons garantir la sécurité des volontaires, ce serait un très bon moyen de tester un vaccin”.

Est-il sûr ?

Les volontaires de l’essai seront soigneusement surveillés dans les mois à venir. On leur a dit que certains pourraient avoir mal au bras, des maux de tête ou de la fièvre dans les deux premiers jours suivant la vaccination.

On leur a également dit qu’il y a un risque théorique que le virus puisse induire une réaction grave au coronavirus, ce qui est apparu dans certaines des premières études sur le vaccin animal du Sars.

Mais l’équipe d’Oxford affirme que ses données suggèrent que le risque que le vaccin produise une maladie plus grave est minime.

Les scientifiques espèrent que le million de doses sera prêt d’ici septembre et que la production sera ensuite considérablement augmentée, si le vaccin s’avère efficace.

Source ; BBC