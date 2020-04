Covid-19 : le président de Sierra Leone annonce que son garde du corps a été testé positif

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a annoncé lundi à ses compatriotes qu’il s’auto-s’isole après le test positif au Covid-19 de son garde du corps.

Le président qui s’exprimait à la télévision nationale a dit qu’il va observer la quatorzaine à la maison où il continuera à travailler. Ajoutant que ni lui et ni un membre de sa famille n’est positif.

Dans un tweet, Maada Bio informe que « tous les contacts d’un de mes agents de sécurité qui était en quarantaine depuis 14 jours et qui a testé positif pour #COVID ー 19 sont en train d’être contrôlés”.

« Mon gouvernement continuera d’être transparent et exhorte les citoyens à se protéger en respectant tous les protocoles d’hygiène et autres », assure-t-il.

The EOC is testing all contacts of one of my security staff who had been in a 14-day quarantine and has tested positive for #COVIDー19. My government will continue to be transparent and urges citizens to protect themselves by following all hygiene and other protocols.

