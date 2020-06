Covid-19 : le roi du Maroc fait un important don de kits sanitaires à la Guinée

La Guinée a reçu lundi, 15 juin 2020, un important lot de kits sanitaires offert par le roi du Maroc Mohammed VI. Ce don composé de 500.000 masques, 60.000 visières, 4.000 blouses, 40.000 charlottes 2.000 litres de gels hydro-alcooliques, 5.000 boites de chloroquine et de 1.000 boites d’azithromycines vise à appuyer les mesures prises par le gouvernement guinéen dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19.

Lors de la réception de ce don royal à l’aéroport international de Conakry Gbessia, plusieurs personnalités guinéennes ont marqué leur présence dont entre autre le ministre des affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, Mamadi Touré et Mohamed Lamine Doumbouya, ministre conseiller à la Présidence.

Présent à cette cérémonie de réception, l’ambassadeur du Maroc en Guinée a tenu à expliquer le contexte dans lequel s’inscrit le don du roi.

Pour Driss Isbayene, cet apport du roi Mohamed VI à la Guinée s’inscrit dans le cadre des efforts du développement au niveau national et continental.

« C’est tout un honneur pour moi d’être là pour réceptionner ce don royal, comme vous le savez, sur instruction de sa majesté la Roi Mohamed VI, que Dieu l’assiste, il a bien voulu assister avec un effort extraordinaire ce que les autorités guinéennes sont en train de faire pour lutter contre la covid-19. Comme vous le savez, c’est une des stratégies de sa majesté en Afrique, à savoir, de mettre la dimension humaine au centre de ses préoccupations, au centre de l’effort de développement, au niveau national comme au niveau continental. Cette aide vient conforter la politique de solidarité qui a toujours existé entre nos deux pays », a-t-il expliqué.

Pour sa part, le ministre guinéen des affaires étrangères a tenu à adresser les remerciements du gouvernement guinéen au royaume chérifien pour ce don, un don qui, selon lui, contribue à la consolidation des traditionnelles relations entre les deux pays.

« Le gouvernement guinéen est loin d’être en reste dans le combat contre la covid-19, j’en voudrais pour preuve, les mesures prises sous l’égide de son Excellence le professeur Alpha Condé, en vue d’éradiquer cette pandémie, la dernière mesure en date étant le plan de riposte dénommée ‘’stop covid-19 en 60 jours lancé le 8 juin 2020, à l’image du soutien inestimable apporté et la solidarité agissante manifestée par le royaume Chérifien durant la dure épreuve de l’épidémie d’Ebola en 2014-2016, voici que sa majesté Mohamed VI, que Dieu l’assiste, Roi du Maroc, vient de gratifier encore le peuple de Guinée d’un important don de produits et d’équipements destiné à appuyer les efforts engagés par notre pays dans la lutte contre la covid-19… L’aspect le plus noble et le plus notable qu’il convient de relever ici, est la fabrication sur place, au Maroc de ces produit et équipements et leur conformité aux normes de l’OMS. Je profite donc de cette occasion solennelle pour vous demander Excellence monsieur l’ambassadeur, de bien vouloir transmettre à sa majesté Mohamed, que Dieu l’assiste, Roi du Maroc, la profonde gratitude de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la république pour ce généreux don, qui vient à point nommé, contribuant ainsi à la consolidation des excellentes et traditionnelles relations d’amitié, de coopération et de solidarité existant entre nos deux pays », a dit Mamadi Touré.

Thierno Sadou Diallo

