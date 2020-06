Covid-19 : le SADEN et le Groupe de la Banque Mondiale organisent le Social Entrepreneurship Program (SEP) et lancent un Appel à projets en soutien aux populations de Guinée

Conakry, le 25 mai 2020 – Du 25 mai au 28 juin 2020, le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) et le Groupe de Banque mondiale lancent conjointement un Appel à projets de solutions innovantes visant à faciliter le quotidien des populations dans le contexte de pandémie du Covid-19. Cet Appel à projets s’inscrit dans le cadre du Social Entrepreneurship Program (SEP) qui comprend deux volets importants : le Social Entrepreneurship Competition (SEC) et Social

Entrepreneurship Bootcamp (SEB).

Pour être éligible au SEC 2020, les projets devront présenter des solutions dans l’un des six domaines suivants : Santé, Éducation, Agrobusiness, Technologie, Transport & Logistique, Culture & Tourisme. A l’issue de la compétition, au moins 6 projets bénéficieront d’un accompagnement financier et des séries de formation.

Il faut noter que les mesures de confinement imposées par la crise sanitaire liée au Covid-19 pèsent fortement sur l’économie guinéenne. L’entrée en vigueur de ces mesures frappent de plein fouet les entreprises qui sont déjà confrontées aux conséquences économiques de l’épidémie. Les impacts se font également de plus en plus ressentir sur les populations tant d’un point de vue social qu’économique, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables.

Face à ce constat et dans le cadre de la promotion de l’Entrepreneuriat, le SADEN et le Groupe de la Banque mondiale se mobilisent pour venir en aide aux populations guinéennes.