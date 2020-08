Covid-19 : le trio Miss Guinée 2019 lance une caravane de sensibilisation et de distribution de kits, à Conakry

Sous la coordination du COMIGUI et ses partenaires, le trio Miss Guinée 2019 a procédé ce mardi, 25 août, au lancement des activités d’une vaste de sensibilisation et de distribution de kits sanitaires aux femmes vendeuses et aux administrateurs de quelques marchés de Conakry.

C’était au marché Niger en présence du représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Guinée, Luc Joël Grégoire, du Directeur général de l’Harmattan-Guinée, la représentante des Ministères de la Citoyenneté et de la Jeunesse, des représentants des autres partenaires, le représentant du gouverneur de la ville de Conakry et de plusieurs femmes vendeuses du marché Niger.

A cette occasion, le trio Miss Guinée 2019 a offert un important lot de kits sanitaires composés de savons, de bavettes, de gel hydro alcooliques, de sceaux et autres. C’est pourquoi dans son allocution de bienvenue, la Miss Mariam Touré a, au nom de ses deux (2) dauphines remercié l’ensemble de leurs partenaires pour l’accompagnement qui, selon elle, leur a permis d’offrir ces kits sanitaires.

Poursuivant, elle dira que cette sensibilisation et de distribution de kits se poursuivra dans d’autres marchés des cinq (5) communes de Conakry. « Nos remerciements vont tout d’abord à nos partenaires qui ont cru en nous en accompagnant cette initiative. Tout le monde sait que les femmes vendeuses dans nos marchés sont exposées à cette pandémie. Raison pour laquelle nous avons d’abord pensé à cette couche vulnérables », dira-t-elle.

Prenant la parole pour la circonstance, le patron du PNUD en Guinée s’est réjoui d’être aux côtés du COMIGUI pour le lancement de ladite campagne, avant d’indiquer :

« L titre de Miss devient une fonction à part entière. Et de plus en plus, la Miss et ses dauphines sont assignées à tâches d’intérêt public et communautaire. Elles sont appelées à jouer des rôles importants et sont impliquées et leurs images associées, à travers le monde, à travers des activités de sensibilisation sur les enjeux et thématiques majeures de développement tel que la santé, l’éducation et l’environnement. C’est pourquoi, il est important de souligner que dans le cadre de la mise en œuvre de la caravane de riposte au Covid-19, le COMIGUI a un rôle essentiel à jouer, à travers une campagne d’information et de sensibilisation dans les langues nationales dans les marchés des 5 communes de Conakry. Je salue cette initiative du COMIGUI envers nos mamans, nos sœurs et épouses. Car, les femmes vendeuses et clientes dans les marchés sont exposés au risque de propagation et restent particulièrement vulnérables au Covid-19 », dira entre autres Luc Joël Grégoire.

Au nom des autorités du gouvernorat de Conakry, l’administrateur général du marché Niger et le chef protocole du gouverneur ont tour à tour remercié le COMIGUI et ses partenaires pour ce geste ‘’hautement salutaire’’. Ils ont par ailleurs rassuré que les kits sanitaires offerts parviendront aux bénéficiaires que sont les femmes vendeuses du marché.

La cérémonie a pris fin par le discours de lancement qui a été prononcé par la représentante du Ministère de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté.

Youssouf Keita