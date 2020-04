Covid-19 : l’entreprise GPS de la dynamique Hawa Touré sur le terrain pour sensibiliser les femmes dans les marchés 

L’entreprise d’entretien et d’assainissement Guinée Pluri-Services (GPS) en collaboration avec le mouvement Jeunes Filles Vision Nouvelle (JFVN) a procédé ce mercredi 22 avril 2020 à la sensibilisation des femmes du marché de Gbessia rond-point sur le Covid-19 et l’importance des gestes barrières. Pour ce faire, une quantité importante de bavettes, de javel et de savon a été distribuée aux vendeuses dudit marché.

Pour la circonstance, la dynamique jeune entrepreneure Hawa Touré, représentante de GPS a estimé que cette sensibilisation vise surtout à expliquer à ces femmes l’importance de ces bavettes contre le Covid-19

« Nous sommes ici pour une sensibilisation contre le Covid-19 qui effraie le monde entier aujourd’hui. Nous avons pensé à nos mamans du marché, nous sommes venues leur dire que la maladie existe pour qu’elles prennent leurs précautions et respectent les gestes barrières. Nous sommes donc venus avec des bavettes lavables, du javel et des savons Diama pour leur dire que nous leur soutenons, nous sommes avec elles et nous leur conseillons vraiment de respecter les mesures barrières. Les bavettes ne sont pas des accessoires de mode, de beauté et de style. On les utilise juste pour se protéger et éviter cette maladie », a-t-elle expliqué.

Malgré les mises en garde contre tout contrevenant au port des masques, les mesures peinent à être respectées dans les marchés. Mariama Ciré Diallo présidente du JFVN en est inquiète.

« On a vu qu’on avait les mêmes idées, donc on a cherché à se donner les mains malgré nos maigres moyens pour qu’on puisse réaliser quelque chose. Parce que la situation du monde aujourd’hui est très critique avec ce Covid-19 qui est une maladie qui inquiète aujourd’hui le monde entier. Aussi en Guinée, nous nous inquiétons encore plus, compte tenu de la pauvreté qui fait que les populations ont du mal à appliquer les gestes barrières. Donc l’inquiétude est là, c’est pourquoi aujourd’hui nous sommes sortis pour la sensibilisation, pour faire savoir aux femmes du marché que les bavettes sont très importantes », a-t-elle déclaré.

Maciré Sylla présidente des femmes du marché de Gbessia rond-point n’a pas manqué de remercier ces jeunes.

« Nous sommes très contentes de leur initiative. C’est des enfants et c’est des débutants que Dieu les aide. Tout le monde a peur de cette maladie. Eux ils ont pensé aux difficultés de nous les femmes du marché, nous les remercions et que Dieu les aide », dira-t-elle en substance.

A rappeler que jusqu’à la date du 21 avril 2020, la Guinée comptait 688 cas confirmés dont 127 guéris et 6 décès.

Maciré Camara