Covid-19 : les écoles guinéennes restent fermées ''jusqu'à nouvel ordre''

Les écoles guinéennes n’ouvriront demain mercredi leurs portes comme annoncé par le gouvernement. Dans un communiqué conjoint des ministres en charge de l’Education et de la formation, il est demandé aux élèves, étudiants et enseignants de rester à la maison. Si la décision ne mentionne le motif, l’on sait que la fermeture est liée à la pandémie du coronavirus dans le monde. En Guinée, quatre cas positifs ont été confirmés et plusieurs contacts en observation…