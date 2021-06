Covid-19. Les opinions sur les vaccins administrés restent encore ambigües

Le début de l’année 2021a été marqué par le lancement des campagnes de vaccination contre la Covid-19 à travers le monde. Déjà plus d’une dizaine de vaccins sont aujourd’hui administrés. Les plus récents ont été produits entre 12 et 18 mois, ce qui est extrêmement rapide pour un vaccin.

En quoi sont-ils différents ? Quelle est l’efficacité de ces vaccins contre les coronavirus ? Les possibles effets indésirables et réactions secondaires après la vaccination. Et existe-t-il des moyens alternatifs, afin de se protéger au COVID-19 ?

Pendant cette période de crise sanitaire mondiale, qui a presque, en plus de plus d’un million de décès, paralysé la vie économique, sociopolitique, culturelle et même sportive, les opinions publiques sur la vaccination restent ambigües, car beaucoup craignent les effets secondaires. Les gens se demandent si les vaccins développés en un temps record sont suffisamment sûrs et si les effets secondaires potentiels ont été suffisamment étudiés.

Le directeur du Centre Scientifique et Clinique de Médecine de Précision et Régénérative de l’Institut de Médecine Fondamentale et de Biologie de la KFU, membre correspondant de l’Académie des Sciences de la République du Tatarstan, le Pr. Albert Rizvanov donne un coup de projecteur sur Pfizer, BioNTech, Moderna, Spoutnik… pour mieux connaître leurs caractéristiques et les enjeux. RealnoeVremya est le premier à publier une critique.

COMPOSITION DES VACCINS

Pour le Pr. Albert Rizvanov, les vaccins peuvent être conditionnellement divisé en deux groupes : Classique (recombinant, peptide et virus inactivé) ; vaccins géniques (vaccins vecteurs et ARNm). Ces dernières sont significativement différentes des vaccinations classiques et produisent une réponse immunitaire au niveau du gène. Ces vaccins ne contiennent ni le virus, ni la protéine en eux-mêmes, mais le matériel génétique du coronavirus SARS-COV2 (l’agent causal du COVID-19).

Les vaccins vectoriels utilisent des virus sans danger pour l’homme et ne peuvent se reproduire dans le corps humain (vecteur). Ils ont un gène intégré une petite section du génome du coronavirus. Une fois dans le corps, un tel vaccin dans la cellule, qui lit les informations génétiques et commence à synthétiser des antigènes/protéines spécifiques aux agents pathogènes, qui déclenchent une réponse immunitaire. Autrement dit, le vaccin ne contient pas l’antigène viral lui-même, mais une instruction génétique permettant à la cellule de la synthétiser elle-même.

Les vaccins classiques sont basés sur l’introduction d’antigènes prêts à l’emploi dans le corps, qui peuvent être des protéines virales purifiées, des fragments de protéines virales (peptides) ou des particules virales entières inactivées (tuées).

Risques et effets secondaires des vaccins ARNm BioNTech et Pfizer

On pourra observer le gonflement et la rougeur du site d’injection, la douleur, la faiblesse, la température, des maux de tête et douleurs articulaires…

Le vaccin BNT162b2 (BioNTech et Pfizer) a été le premier à être enregistré au niveau de l’Union Européenne. Il est basé, comme le vaccin de la société américaine Moderna, sur l’ARN messager codant pour le gène de la protéine Sen, épingle à cheveux (spike) du coronavirus.

Au cours des essais cliniques, il n’a provoqué aucun effet secondaire grave chez ses participants. Une réaction typique à la vaccination, comme une faiblesse et des maux de tête, était rare chez les personnes âgées et était généralement bénigne.

Il y a eu des cas isolés de réactions allergiques sévères-un américain et deux Britanniques ont eu un choc anaphylactique, accompagné d’une rougeur de la peau et d’un essoufflement.

La réponse immunitaire à la protéine S conduit à l’émergence à la fois d’anticorps neutralisants qui se lient et détruisent les particules virales et à l’émergence de lymphocytes T cytotoxiques, qui détruisent les cellules infectées et empêchent ainsi la propagation de l’infection virale.

Selon le Pr. Albert Rizvanov, ces vaccins peuvent être développés rapidement en utilisant les dernières avancées de la biologie moléculaire et de la génétique.

L’inconvénient des vaccins à ARNm est qu’il s’agit d’une nouvelle technologie qui n’était pas utilisé auparavant dans les soins de santé. Bien que d’un point de vue scientifique, le vaccin soit absolument sûr, une surveillance à long terme de son innocuité et de son efficacité réelle est nécessaire. De plus, les nanoparticules lipidiques du vaccin peuvent servir d’allergènes et être toxiques, notamment en cas de surdosage. Un inconvénient majeur du vaccin BNT162b2 est sa température de stockage ultrabasse (-70 degré C), ce qui complique son transport et son utilisation.

Le vaccin est basé sur une technologie classique largement utilisée dans le développement de vaccins. Il est positionné comme areactogène,

C’est-à-dire qu’il ne provoque pas de fortes réactions immunologiques secondaires et peut être utilisé pour tous les âges et les personnes allergiques, ainsi que pour la ré-immunisation.

Efficacité déclarée des vaccins

Pfizer revendique une protection de 95 % pour son vaccin COVID-19. Dans le même temps, la déclaration a été faite sur la base de 170 cas (le nombre total de participants au test est de 40 000), dont seulement huit personnes ont reçu le vaccin actuel. Il existe des cas isolés de réactions allergiques sévères (au niveau d’un cas pour 100 000 vaccinés).

Moderna

Le vaccin ARNm-1273 a une composition très similaire aux préparations BioNTech et Pfizer. Au cours des essais cliniques, les participants ont bien toléré le vaccin, selon le fabriquant et les autorités de contrôle. La réaction post-vaccination a été légère et de courte durée. Une faiblesse générale a été enregistrée chez 9,7% des personnes vaccinées avec l’ARNm-1273. Une petite partie des participants à l’étude a présenté une réaction allergique au vaccin et dans des cas isolés, même une paralysie du nerf facial. Cependant, il n’a pas été prouvé scientifiquement que cette réaction soit directement liée à la vaccination. Contrairement à Pfizer, le vaccin Moderna peut être conservé entre 2 et 8 degrés C pendant 30 jours maximum ou à -20 degrés C jusqu’à 6 mois.

Les autres avantages et inconvénients sont les mêmes que pour le vaccin Pfizer. Sur les 30 volontaires participant à l’expérience Moderna, 95 personnes ont reçu un diagnostic de COVID-19, dont 90 dans le groupe placebo.

VACCINS VECTORIELS

AstraZeneca : Le vaccin AZD1222 de la société anglo-suédoise, AstraZeneca est un vaccin vecteur basé sur l’adénovirus chimpanzé ChAdOx1 portant le gène de la protéine S du coronavirus. Il a provoqué des réactions typiques chez les patients : Douleurs au site d’injection, maux de tête et douleurs musculaires. Dans le temps, les réactions post-vaccinales chez les patients âgés étaient moins fréquentes et plus légères.

Il est à noter que lors des essais cliniques de ce vaccin, un incident s’est produit : L’un des participants, après la vaccination, a développé une inflammation de la moelle épinière, qui a entrainé l’étude la mort du patient. L’étude a été suspendue jusqu’à ce que les experts déterminent que l’inflation n’était pas liée au vaccin viral.

L’avantage de tous les vaccins vecteurs est qu’ils induisent efficacement une immunité humorale et cellulaire, puisque le vecteur, entrant dans la cellule, est perçu par l’organisme comme une infection virale active.

Comme pour les vaccins à ARNm, l’inconvénient des vaccins vectoriels est qu’il s’agit d’une nouvelle technologie qui n’était pas utilisée auparavant dans les soins de santé. Bien que le vaccin soit scientifiquement sûr, un suivi à long terme est nécessaire pour déterminer son innocuité et son efficacité réelles. Il est possible que la personne soit déjà immunisée contre les adénovirus qui causent l’efficacité du vaccin ou même conduire à une réaction immunologique.

C’est pourquoi, AstraZeneca a utilisé comme vecteur l’adénovirus du chimpanzé, différent des adénovirus humains, ce qui, selon les scientifiques, devrait réduire les risques de réactions immunologiques. Dans le même temps, lors de la première immunisation, une immunité contre le vecteur peut être développée, ce qui peut conduire à une diminution de l’efficacité lors des immunisations répétées et ultérieures (revaccinations).

Spoutnik V

La Russie a annoncé l’homologation d’une version “light” (“légère”) de son vaccin phare contre le Covid-19, le Spoutnik V, qui s’administre en une seule dose contre deux pour sa version de base. Selon le Fonds Russe des Investissements Directs (RDIF), qui finance le développement du vaccin, le Spoutnik Light affiche une efficacité de 79,4%, contre 91,6% pour sa version en deux doses.

D’après un article du 2 février de la revue scientifique ‘’The Lancet’’, les données d’essais cliniques de phase 3 du vaccin russe Spoutnik V seraient « meilleures que celles obtenues avec les autres vaccins à adénovirus recombinants (AstraZeneca et Janssen/Johnson & Johnson) ». Un constat qui pourrait dégonfler l’affaire autour du manque de transparence reproché au laboratoire Gamaleya.

D’après le site de référence en pharmacologie Vidal, le vaccin présenterait « un taux de protection global de 91,6 %, conservé dans toutes les classes d’âge jusqu’à 70 ans, et une efficacité très probable en termes de protection contre les formes graves. ». La stabilité d’un taux de protection élevé, deux semaines après la première injection (73,1%), pousserait même le laboratoire à débuter prochainement « un essai de phase 3 pour évaluer le taux de protection d’une injection unique de ce vaccin », toujours selon le site du Vidal.



DEBUT DE LA VACCINATION GENERALISEE EN RUSSIE

Développé par le Centre National de Recherches en Epidémiologie et Microbiologie du Ministère de la Santé Russe (Centre Gamaleya) et financé par le Fonds d’Investissement Direct Russe (RDIF), tout était prêt pour le début de la vaccination à grande échelle de la population à partir du 18 janvier. C’est ce qu’a déclaré la vice-première ministre Tatyana Golikova en réponse à une demande du Président Russe, Vladimir Poutine de commencer dans le meilleur délai, la vaccination de masse de toute la population. Au même moment, plusieurs enquêtes menées auprès de la population ont montré que la majorité des résidents ‘’économiquement actifs’’ du pays sont contre la vaccination. Ainsi, la société de recrutement Superjob a interrogé 1,6 mille répondants et 44% s’y sont opposés. Seuls 22% sont prêts à recevoir l’un des vaccins enregistrés.

Spoutnik V serait le premier vaccin vectoriel enregistré au monde basé sur une nouvelle plate-forme technologique-les adénovirus humains Ad26 et Ad5, qui portent le gène S de la protéine coronavirus et développé chez NITsEM Gamaleya, Russie. L’étude clinique post-enregistrement Spoutnik V, menée en Russie, a impliqué 40 000 volontaires.

L’efficacité du vaccin Spoutnik V à 91,4¨% a été confirmée par l’analyse des données au point de contrôle final des essais cliniques. L’efficacité du vaccin Spoutnik V contre les cas graves d’infection à coronavirus est de 100%.

‘’EpiVacCorona’’

Le vaccin ‘’EpiVacCorona’’ a été développé par le FBSI SSC VB ‘’Vector’’, Russie. Il contient trois peptides synthétiques, qui sont des fragments de protéines 8 au coronavirus.

Synthèse C.L