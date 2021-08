Covid-19 : les regroupements de plus de 50 personnes dans les cérémonies de mariage, baptême interdits ( décret)

Dans un décret lu ce jeudi 05 août 2021 surbles ondes de la télévision d’État, le Président de la République a prorogé l’État d’urgence sanitaire en République de Guinée.

Du maintien du couvre-feu de 22heures à 4 heures du matin au maintien du contrôle sanitaire en vigueur pour les lieux de loisirs (hôtels, restaurants et bars), en passant par le port obligatoire des bavettes dans les lieux publics, le respect de la distanciation sociale, le lavage des mains, tout reste maintenu. Également, le renforcement du contrôle sanitaire dans les lieux d’entrée des zones minières avec la présentation des tests PCR ou cartes de vaccination, l’interdiction des regroupements de plus de 50 personnes dans les cérémonies de mariage et baptême, l’observation dans les lieux de culte des mesures barrières, l’interdiction des corps testés positifs au Covid-19, le contrôle sanitaire et l’imposition des documents négatifs des tests PCR ou de vaccination aux voyageurs interurbains à la rentrée et sortie de toutes les préfectures, l’obligation pour les structures privées d’effectuer des tests de diagnostic en collaboration avec l’ANSS pour tout cas de positivité détecté en leur sein et l’invitation lancée à l’ensemble de la population pour se faire vacciner contre la Covid-19 sur toute l’étendue du territoire national.En plus le décret indique que les mesures barrières ci-dessus édictées restent valables pour toutes les préfectures et seront réexaminées mensuellement en fonction de la situation épidémiologique de la Covid-19 dans les préfectures de Beyla, Boffa, Boké, Coyah, Davila, Dubreka, Forécariah, Fria, Kindia, Loubia, Koundara, Labé, Macenta, Mamou, N’Zérékoré, Pita, Tougué, Yomou, Kankan, Lelouma, Mali et les cinq (5) communes de Conakry.Rappelant que le non-responsabilité des mesures édictées exposent le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, il est instruit aux ministères en charge de la défense nationale, de la sécurité et de la protection civile, de l’administration du territoire et de la décentralisation, des transports, de la jeunesse, de la culture, des sports, de l’hôtellerie et du tourisme, et des affaires religieuses de procéder à l’exécution rigoureuse du présent décret.

Maciré Camara